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珍藏多年「哥吉拉公仔」被妻拿去送人　他翻臉花10萬元買一袋回家

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲哥吉拉擁有一票死忠粉絲。（資料圖／記者周之鼎攝）

記者崔子柔／綜合報導

不少人有收藏公仔、模型的興趣，外行人則不懂不同款式間的意義和價值。一名女子近日將丈夫收藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，結果老公崩潰翻臉，讓她抱怨「該怎麼讓他別像個小男孩」，文章曝光後，則引起廣大網友批評她的行為。

原PO昨（15）日在臉書社團「匿名公社」發文表示，老公一直以來都有在收藏布袋戲、航海王、哥吉拉的公仔，近日原PO媽帶了親戚到家裡玩，小孩子看見哥吉拉公仔很喜歡，原PO媽又在一旁說就送給他，她只好同意這麼做。

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原PO提到，她當下有將公仔拍下，打算之後再去買一隻一樣的，結果老公出差回家後發現公仔不見，竟立刻翻臉說很難買，後來又稱他就是只要自己買的那隻，「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲人妻發文則被老公。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

原PO指出，老公後來回家提了一大袋模型，說是花了十幾萬元買的，讓原PO氣得跑回娘家，要老公道歉，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀」。

文章曝光後，多數網友認為是原PO不尊重在先，紛紛留言指責「不是你的東西，你怎能自作主張」、「媽媽說送小朋友沒阻止就算了，還說老公幼稚，自己有錯還理直氣壯」、「是你先沒尊重你的伴侶」、「其實也跟價格無關，蒐藏的感受是無價的」、「認真說，該道歉的是妳，那些本來就是妳不該動的」、「小朋友開口要你們就給，而且還是給他人的物品，這真的是奇怪的邏輯」。

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