　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點169元外送親子丼遇「照騙」　對比照驚呆全網：像不到87％

記者黃翊婷／綜合報導

大多數商品外包裝都會標註「圖片僅供參考」，但一名女網友昨日（14日）在臉書PO文抱怨，雖然知道商品不可能會跟照片完全一樣，但她透過外送平台點了一份169元的經典雙蛋親子丼，送來的餐點卻跟照片有著巨大的差異，讓她在回報客服時忍不住問出一句，「這是什麼東西？」其他網友看了也紛紛搖頭道，「雖然說收到的餐點不會一模一樣，但好歹可以像個87％嗎？」

女網友收到「照騙」親子丼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲店家的商品圖片。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」PO文聲稱，透過外送平台點了一份169元的經典雙蛋親子丼，圖片上蓋飯上頭滿滿都是雞肉和雞蛋，還有蔥花點綴，沒想到實際收到的餐點卻長得完全不一樣，別說是蔥花了，連雞蛋都不見蹤影，後來詢問店家，說蛋是加在醬汁裡頭，但她還是覺得很不滿，於是決定回報給外送平台的客服，表明商品品質不符合期待，同時附上一句，「這是什麼東西？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友收到「照騙」親子丼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO實際收到的餐點。

客服回應，「店家的圖片是僅供參考，並不會和收到的品項一模一樣。」原PO最後忍無可忍，決定上網公開此事，「如果你收到這樣的親子丼，你會生氣嗎？」

女網友收到「照騙」親子丼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲客服回應。

文章公開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「雖然說收到的餐點不會一模一樣，但好歹可以像個87％嗎」、「圖片僅供參考，比泡麵還可憐」、「超商的微波親子丼賣相都屌打它，還只要一半價格」、「我說，那個雙蛋呢」、「這是麻油雞湯飯吧」、「美肌開太強了」。

不過，也有部分網友認為，商品圖片僅供參考是常識，不需要這樣公審店家，況且原PO的照片看起來好像是已經吃過餐點才拍攝，有故意栽贓的疑慮。對此，原PO強調，照片中的餐點一口都沒有動過，可能是拍照角度造成誤會，送來的時候飯和醬汁是分層裝的，她只是把醬汁倒下去而已，之所以PO文也沒有要公審店家的意思，「我只是問大家收到長這樣（的餐點）會不會生氣？」

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
不利證詞曝！　南投槍手因這些話「記恨8年」
槍殺奪4命鎖定前員工　鄰居曝他失業3年「愛找人輸贏」
獨／台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋
館長開戰焦糖哥哥！　「叫客人抵制我健身房？」怒反擊
8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事
宏都拉斯前總統兒遭「面壁行刑式槍決」！　4人頭部中彈亡
快訊／南投4死1重傷血案　警政署長：已鎖定槍手就是他
快訊／綠營民調：林智堅支持度領先張善政10%
行刑式槍決奪4命　高大成曝兇手「絕殺計畫」：人還在台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

提早1小時搶車位！下班見整台被拖出橫擺　她氣喊：鎖龍頭也沒用

台灣槍殺爆頭4大命案！陳進興硬上她「矇眼射腦」、弟弟槍決2親哥

花蓮7／21接種首批幼兒莫德納　衞生局籲注意日本腦炎及猴痘

獨／台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋

垃圾訊息收到崩潰！他創群組甜喊「寶貝們❤」　網笑翻支援老婆

點169元外送親子丼遇「照騙」　對比照驚呆全網：像不到87％

清大成功湖驚見「神秘力量」　千萬土坑謎底揭曉！密恐症者崩潰

又有路線停駛了　統聯客運板橋到屏東1656即起停止載客

男熊貓取餐！他捕捉「最美一幕」感動2.9萬人　網激讚：大家的榜樣

小球迷與死神拔河！陳禹勳曝「單親爸1心願」祝福藏洋蔥：恩熙加油

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

提早1小時搶車位！下班見整台被拖出橫擺　她氣喊：鎖龍頭也沒用

台灣槍殺爆頭4大命案！陳進興硬上她「矇眼射腦」、弟弟槍決2親哥

花蓮7／21接種首批幼兒莫德納　衞生局籲注意日本腦炎及猴痘

獨／台鐵留才方案曝！副局長以下主管全加薪　獨漏他們全炸鍋

垃圾訊息收到崩潰！他創群組甜喊「寶貝們❤」　網笑翻支援老婆

點169元外送親子丼遇「照騙」　對比照驚呆全網：像不到87％

清大成功湖驚見「神秘力量」　千萬土坑謎底揭曉！密恐症者崩潰

又有路線停駛了　統聯客運板橋到屏東1656即起停止載客

男熊貓取餐！他捕捉「最美一幕」感動2.9萬人　網激讚：大家的榜樣

小球迷與死神拔河！陳禹勳曝「單親爸1心願」祝福藏洋蔥：恩熙加油

小鐘《料理3》職業病發作！吃到「爆雞皮」鐵口斷定

肯拼兄妹夏季露營超涼爽 蔡恩雨聊新單曲突落淚

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

趙露思母校註冊率慘淡　學套包租公改靠「這群人」支撐

平鎮人早起也要搶排！中式隱藏版早餐躲巷內　粉漿蛋餅皮薄餡料多

第二春、大齡單身、渣男糾纏！Netflix新劇《媽，別鬧了！》激女性共鳴

快訊／斯里蘭卡國會議長正式宣布：總統辭職下台

金管會選台股上漲時救市！主委揭原因　「跟國安基金沒有必然關係」

洋基延長賽不敵紅人！近5戰輸4場　紅人主帥：擊敗本季最好球隊

縱谷客韻季登場！精彩表演+煙火秀　中醫師推薦開運養生料理

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

重機辣妹有誠意穿搭路邊賣花生　網：強烈購買欲

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

南投行刑式槍殺4死！醫1句話曝「兇手為何這麼狠」

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

墾丁生魚片份量爆炸！網聽價格跪求地址

北海岸露營可重罰100萬　法案預告：9月上路

賴清德為何能赴日？他爆內幕：安倍家決定的

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

電競女神4連拍「超級大月亮」　千人歪樓：超晃

服飾店拒賣台灣客！網戰翻　他曝1點不一樣

占私人車位被貼單！科大生「號召刷1星負評」

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

更多熱門

相關新聞

超商用餐區換尿布、垃圾丟滿地　網一看怒轟

超商用餐區換尿布、垃圾丟滿地　網一看怒轟

台灣便利商店分布廣泛，商品及服務一應俱全，是民眾便利生活的好幫手，店內的內用區更成為民眾短暫休息的好地點。不過近日有名網友在臉書社團上分享一段影片，發現多名民眾在超商內用區休息、聊天，把座位環境使用得相當零亂，地上還有垃圾。畫面一出，隨即引發網友熱議。

喝紅酒「驚見蟑螂」嚇瘋她　酒廠回應了

喝紅酒「驚見蟑螂」嚇瘋她　酒廠回應了

蛋餅吃到捲毛　他驚呼：還是Q的

蛋餅吃到捲毛　他驚呼：還是Q的

她跟男友借千元應急　反被嗆破壞感情

她跟男友借千元應急　反被嗆破壞感情

公司規定「酒精噴嘴巴」　網看傻：噴大腦好了

公司規定「酒精噴嘴巴」　網看傻：噴大腦好了

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

南投4死槍擊案疑熟人所為！親屬怒吼太兇殘

《超人力霸王》女星過世！

南投4死滅音槍2地奪命　槍手操台灣腔

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面