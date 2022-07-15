點169元外送親子丼遇「照騙」　對比照驚呆全網：像不到87％

記者黃翊婷／綜合報導

大多數商品外包裝都會標註「圖片僅供參考」，但一名女網友昨日（14日）在臉書PO文抱怨，雖然知道商品不可能會跟照片完全一樣，但她透過外送平台點了一份169元的經典雙蛋親子丼，送來的餐點卻跟照片有著巨大的差異，讓她在回報客服時忍不住問出一句，「這是什麼東西？」其他網友看了也紛紛搖頭道，「雖然說收到的餐點不會一模一樣，但好歹可以像個87％嗎？」

▲店家的商品圖片。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」PO文聲稱，透過外送平台點了一份169元的經典雙蛋親子丼，圖片上蓋飯上頭滿滿都是雞肉和雞蛋，還有蔥花點綴，沒想到實際收到的餐點卻長得完全不一樣，別說是蔥花了，連雞蛋都不見蹤影，後來詢問店家，說蛋是加在醬汁裡頭，但她還是覺得很不滿，於是決定回報給外送平台的客服，表明商品品質不符合期待，同時附上一句，「這是什麼東西？」

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▲原PO實際收到的餐點。

客服回應，「店家的圖片是僅供參考，並不會和收到的品項一模一樣。」原PO最後忍無可忍，決定上網公開此事，「如果你收到這樣的親子丼，你會生氣嗎？」

▲客服回應。

文章公開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「雖然說收到的餐點不會一模一樣，但好歹可以像個87％嗎」、「圖片僅供參考，比泡麵還可憐」、「超商的微波親子丼賣相都屌打它，還只要一半價格」、「我說，那個雙蛋呢」、「這是麻油雞湯飯吧」、「美肌開太強了」。

不過，也有部分網友認為，商品圖片僅供參考是常識，不需要這樣公審店家，況且原PO的照片看起來好像是已經吃過餐點才拍攝，有故意栽贓的疑慮。對此，原PO強調，照片中的餐點一口都沒有動過，可能是拍照角度造成誤會，送來的時候飯和醬汁是分層裝的，她只是把醬汁倒下去而已，之所以PO文也沒有要公審店家的意思，「我只是問大家收到長這樣（的餐點）會不會生氣？」