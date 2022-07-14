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南投槍殺4人槍決亡　徐國勇震怒緝拿、警政署長親赴草屯：非常可惡

▲▼警政署長黃明昭。（圖／記者白珈陽攝）

▲警政署長黃明昭。（圖／記者白珈陽攝）

記者董美琪、白珈陽／綜合報導

南投草屯鎮康建生技公司槍擊案造成4死1傷，兇手目前騎車往草屯方向逃亡中，警方積極循線追緝中。內政部長徐國勇晚間透過臉書表示，第一時間指示警政署務必將歹徒緝拿歸案。警政署長黃明昭獲悉立刻南下到場坐鎮，他說「歹徒膽大妄為，非常可惡，警方一定會繩之以法。」

康建生技槍擊案4名死者為負責人賴敏男的70歲弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴男40歲的女兒以及45歲的張姓女員工，至於賴敏男本人因子彈疑似從右耳後方進入，卡在腦中，目前在台中榮民總醫院急救，昏迷指數7。

徐國勇晚間發文表示，第一時間得知消息後，立即指示警政署務必全力調查、將歹徒緝拿歸案，警政署長黃明昭亦立即前往草屯坐鎮指揮，將積極釐清案情，追緝槍手到案。

剛上任二周的警政署長黃明昭，今晚於近10時許抵達南投命案現場，偕刑事局副局長黃建榮坐鎮指揮，先和偵六大隊第三隊到命案第一現場了解情形，第一現場是生技公司外300公尺的工寮，警方鑑識人員在現場採證，賴敏男的弟弟和公司課長被上銬槍決，陳屍農資室。

黃明昭說，目前調閱監視器，發現歹徒往市區方向（烏嘴潭）逃逸。黃明昭說，歹徒光天化日下，膽大妄為，沒有人性開槍殺人，非常可惡，至於歹徒是否有專業手法，要再了解。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）
 

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