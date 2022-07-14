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女兒驚吐：爸爸和阿姨親熱…零食誘惑指證「出軌照」　媽一看傻了

女兒驚吐：爸爸和阿姨親熱…零食誘惑指證「出軌照」　結局讓媽臉綠了

▲大陸浙江省金華市一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片近日走紅網路。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸浙江省金華市一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片近日走紅網路，逗樂眾多網友。根據影片，一位媽媽正在和女兒閒聊，不料孩子竟無意間透露爸爸的「秘密」，甚至煞有介事地說「爸爸摸過一個阿姨的肚子」，而且動作還很親密，讓媽媽頓時懵了，趕緊繼續追問女兒，最後真相卻讓她哭笑不得。

視頻顯示，人妻與女兒閒聊的過程當中，突然聽說丈夫與其他女性出現了親密接觸的現象，讓她錯愕不已；孩子當時信誓旦旦地說，爸爸有用手觸摸其他阿姨的肚子，動作很親密。聽到這裡，媽媽強行壓住心中的怒火，開始循循善誘讓女兒說出全部實情，甚至不惜拿出零食利誘。

女兒驚吐：爸爸和阿姨親熱…零食誘惑指證「出軌照」　結局讓媽臉綠了

▲女兒看到的其實是媽媽懷孕時的照片。

在零食及糖果的誘惑下，女兒果斷選擇「出賣」爸爸，並翻出爸爸手機裡的照片，指著畫面說「就是這個壞女人」。原來，女兒看到的其實是媽媽懷孕時的照片，人妻頓時哭笑不得，連忙解釋「這張照片是你那時候很小的時候，我還沒把你生出來的時候的樣子，你剛剛是不是在罵我？」隨後母女倆哈哈大笑。

影片曝光後，不少網友留言「媽媽走過最長的路，竟然是女兒的套路。女兒證據確鑿，好在媽媽看到照片了，要不然爸爸這下跳進黃河都洗不清了」、「為了吃零食，竟然無中生有，將爸爸推向了萬丈深淵。看來爸爸以後要多防著點女兒了，說不定就會成為媽媽安插在自己身邊的小間諜」。

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