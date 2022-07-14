快訊／3類人搭機前免PCR！陳時中請辭指揮官？　指揮中心1400說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/14）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。今起國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前免持2日內PCR報告，是否造成BA.4、BA.5長驅直入？下午有望說明。另外，衛福部長陳時中將於上午行政院院會後請辭部長，專心投入選戰，是否會一併請辭指揮官職務？下午將揭曉。

民進黨中執會13日通過提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市、新北市長。其中，陳時中身兼防疫指揮官，外界也好奇他請辭防疫工作的的時間點；據了解，陳時中預計將在14日的院會結束後，正式向行政院長蘇貞昌請辭，卸下2年多來的指揮官重任，轉換跑道投入選舉。

指揮中心宣布上週起調整入境總人數為每週4萬人次，另公布自7月14日起，國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

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BA.4、BA.5延燒歐美，台灣目前累計4例本土個案，都是在接機時染疫。莊人祥表示，各國BA.4、BA.5疫情都是在發展一段時間後往下降，且在BA.1、BA.2後出現的小高峰並未造成死亡增加，加上台灣追加劑是在近半年內陸續接種，而BA.4、BA.5需要本土病例超過30%才會造成流行，評估要到8月甚至9月才可能有一波流行，籲請國人放心。

目前全球除了BA.4、BA.5外，被暱稱為「半人馬座」（Centaurus）的新型變異株BA.2.75也異軍突起，在印度的成長速度顯然比BA.5更快，在其他國家也正在取代BA.2的地位，如今英國、美國、澳洲、德國及加拿大都有通報病例。

指揮中心醫療應變祖副組長羅一鈞也表示，境外和本土均尚未檢驗到BA.2.75，兒童重症個案有15例定序，其中12例為BA.2.3、3例為BA.2，均與這波本土疫情病毒株相同，未檢出BA.4、BA.5或如BA.2.12.1或BA.2.75等其他BA.2衍生變異株。