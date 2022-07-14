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二婚被嫌棄！婆逼「和女兒斷絕關係」：讓我兒子娶清白的女人

▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲女子不斷遭婆婆嫌棄二婚。（示意圖／翻攝自pakutas）

記者崔子柔／綜合報導

現代人離婚、再婚的情況不在少數，但仍有部分人無法接受，一名女子就表示，她和前夫生下一個女兒，現在身上懷有老公的孩子，沒想到婆婆常常提起她二婚的事，說「很不贊成我兒子娶一個結過婚生過小孩的人」，甚至要求她和女兒斷絕來往，讓她相當無奈。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她因為懷上孩子決定再次踏入婚姻，但婆婆只要見到她就會說他們很傳統，本就不贊成兒子娶結過婚生過小孩的人，還說既然要結婚就要以這個家為主，要她和女兒斷絕來往。

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原PO指出，女兒的扶養權在前夫那，但她到假日就會接回女兒照顧，「我懷胎十月所生的骨肉，怎麼可能跟她斷絕來往」，原PO當下默不吭聲，不知道怎麼回答婆婆，而老公在一旁一句話都沒替她說，「直到回家我才跟豬隊友大吵這個問題，事後他才跟他媽說我不可能這樣做」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

原PO提到，結果再次見面時，婆婆又說「兒子本應該娶一個清清白白的女人」，甚至說以為他會和前女友結婚，讓原PO相當心痛，但她仍不敢出言反抗長輩，老公也總是不會替她說話，「不管我怎樣做都被冠上一個二婚女人的標籤」、「都已經登記了，我還能怎麼辦？」

文章曝光後，不少網友留言表示，「二婚不會低人一等，不懂保護捍衛自己的人才會被認定低人一等」、「不管幾婚，都是男女雙方各自的選擇」、「如果不舒服也不要都不說他們只是會覺得妳好欺負」、「妳沒有正面回應的話，婆婆只會越來越過份」、「當妳婆婆在打壓妳的自尊心時，妳就該站穩妳的立場維護妳自己」、「二婚沒有矮人一截，只是遇到了不接受的家庭，就算再怎麼表現，還是矮人一截」。

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