　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

▲STUDIO A即日起啟動「Back To School 」早鳥優惠。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A即日起啟動「Back To School 」早鳥優惠。（圖／STUDIO A提供）

記者陳俐穎／綜合報導

因應 2022 Apple Back To School，蘋果經銷商 STUDIO A 宣布推出「Back To School 早鳥優惠」活動，指定機型 iPad 9 及 MacBook Air M1機種，不限定大專院校師生，想購買的消費者皆可參加。

6月蘋果於美國、加拿大、泰國、新加坡與印度推出 2022 年 Apple Back To School 活動，活動期間購買 Mac 與 iPad 可以享有教育價優惠，也會另外贈送額外的贈品，目前今年的贈品為禮品卡，可用來折抵蘋果商品，不過台灣尚未正式公布。

與Apple方案最大不同的是，STUDIO A 優惠不限參加資格，STUDIO A推出的優惠活動包含，全通路選購 iPad 9 直接贈送觸控筆或藍牙鍵盤，搭配大全配優惠組最低72折起，現省4,932元。選購 MacBook Air M1系列筆電，直贈價值韓國直送電腦包、鍵盤膜及USB-C轉接器，門市加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」三年期即贈送價值6,670元三好禮。

除此之外，也推出舊換新活動，於STUDIO A實體門市、維修中心舊iPad系列主機搭配舊換新方案選購 iPad 9，贈送500元折抵金，本次特別針對 iPad 1-4代、iPad mini 1-3代、iPad Air1代等舊型機種，即便外觀破裂、變形，只要能開機，均可享有上述加碼優惠。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
罕見遶境出現「比基尼」陣頭！　台南6正妹辣翻
北市爆今年「首例漢他病毒」　40歲女疑吸入性感染
快訊／陳時中空戰團隊成形　背後「焦糖哥哥」操刀
劉德華新片「拍槍戰戲」出意外！金像獎影帝倒地不起
5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送
快訊／侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」
國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過
輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降1.2萬元

台灣大推新家用網路優惠　1G光纖上網限時特價

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降1.2萬元

台灣大推新家用網路優惠　1G光纖上網限時特價

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

台南、日本山口縣相約締盟延續安倍信念　黃偉哲：建立緊密友誼

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

亞洲輸美貨櫃量6月創高！運費維持高檔　日媒曝「1警訊」

女星驚遇車禍...當場輾爛受害者！　賠償金僅200元原因曝光

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

東亞盃20日戰老冤家中國　中華女足教頭顏士凱非常期待

林俊易三局逆轉勝世界23位泰國小將　闖進新加坡賽男單16強

錢都老公賺的！「月給婆婆7千元」3寶媽幫親娘討紅包　網1原因全挺

王子維苦戰不敵金廷吞下對戰4連敗　新加坡賽首輪止步

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

3C家電熱門新聞

讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

挑戰蘋果！Nothing Phone (1)亮相　全透明外殼、燈條設計吸睛

起售價增3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升級

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」　致敬賈伯斯

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降萬元以上

LINE必備「9種功能」一次看

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

更多熱門

關鍵字：

Apple Back To School

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面