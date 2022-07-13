3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

▲STUDIO A即日起啟動「Back To School 」早鳥優惠。（圖／STUDIO A提供）

記者陳俐穎／綜合報導

因應 2022 Apple Back To School，蘋果經銷商 STUDIO A 宣布推出「Back To School 早鳥優惠」活動，指定機型 iPad 9 及 MacBook Air M1機種，不限定大專院校師生，想購買的消費者皆可參加。

6月蘋果於美國、加拿大、泰國、新加坡與印度推出 2022 年 Apple Back To School 活動，活動期間購買 Mac 與 iPad 可以享有教育價優惠，也會另外贈送額外的贈品，目前今年的贈品為禮品卡，可用來折抵蘋果商品，不過台灣尚未正式公布。

與Apple方案最大不同的是，STUDIO A 優惠不限參加資格，STUDIO A推出的優惠活動包含，全通路選購 iPad 9 直接贈送觸控筆或藍牙鍵盤，搭配大全配優惠組最低72折起，現省4,932元。選購 MacBook Air M1系列筆電，直贈價值韓國直送電腦包、鍵盤膜及USB-C轉接器，門市加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」三年期即贈送價值6,670元三好禮。

除此之外，也推出舊換新活動，於STUDIO A實體門市、維修中心舊iPad系列主機搭配舊換新方案選購 iPad 9，贈送500元折抵金，本次特別針對 iPad 1-4代、iPad mini 1-3代、iPad Air1代等舊型機種，即便外觀破裂、變形，只要能開機，均可享有上述加碼優惠。