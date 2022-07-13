　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝

▲▼7/13中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增29849例本土個案，另增62境外和49例死亡。本土個案中以新北市4997例最多，其次依序為台中市3941例、桃園市3219例、高雄市3115例、台北市2982例、台南市2244例。

今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)，臺南市(2,244例)，彰化縣(1,497例)，屏東縣(1,075例)，苗栗縣(785例)，雲林縣(779例)，新竹縣(734例)，新竹市(671例)，宜蘭縣(657例)，嘉義縣(573例)，南投縣(560例)，花蓮縣(487例)，基隆市(427例)，臺東縣(420例)，嘉義市(324例)，金門縣(182例)，澎湖縣(145例)，連江縣(35例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

▲▼7/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲7/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
快訊／輪胎行8死　縱火犯陳彥翔終於說話了
陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　小英女孩入陣
疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露
快訊／死亡最年輕40多歲　1人發病當天送醫不治
快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增49死「連兩天新低」　本土+29849
黑絲重機妹遭「蓋棉被」重擊！　傷勢曝光
夏克立友人不滿遭影射小三！　《新聞挖挖哇》下架影片
日本單日暴增至7萬例！南韓疫情反彈　8月中恐破20萬
見母子苦命行乞「都給1千」　社會局揭真相打臉
快訊／國民黨拍板提名賴峰偉　陳雙全氣炸退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

數位疫苗證明「增美國相容格式」　莊人祥回應高端列入時機

疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露

好市多推車放2物　她被阿姨「猛盯」！結局暖心反轉網讚爆

重機上國道太危險？他喊「這1點」才是關鍵　網爆共鳴

中重症+133　死亡最年輕40多歲「1人發病當天送醫不治」

快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝

快訊／今增49死「連兩天新低」　本土+29849

攝影者無視封鎖線「闖生態敏感區」狂拍　干擾鳥類繁殖還嗆人

送信途中幫救火！暖心郵差成英雄　驚險瞬間「只擔心阿嬤昏倒了」

LIVE／陳時中卸任倒數　指揮中心最新說明

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

數位疫苗證明「增美國相容格式」　莊人祥回應高端列入時機

疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露

好市多推車放2物　她被阿姨「猛盯」！結局暖心反轉網讚爆

重機上國道太危險？他喊「這1點」才是關鍵　網爆共鳴

中重症+133　死亡最年輕40多歲「1人發病當天送醫不治」

快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝

快訊／今增49死「連兩天新低」　本土+29849

攝影者無視封鎖線「闖生態敏感區」狂拍　干擾鳥類繁殖還嗆人

送信途中幫救火！暖心郵差成英雄　驚險瞬間「只擔心阿嬤昏倒了」

LIVE／陳時中卸任倒數　指揮中心最新說明

數位疫苗證明「增美國相容格式」　莊人祥回應高端列入時機

輪胎行8死縱火犯說話了　坦承買汽油「嚇父親」：點火紙團鬆手

謝和弦小孩性別曝光！ 狂喜PO超音波照「來管我的」乳名也想好了

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

語言障礙男迷途「反鎖廁所」　台東警開導助返家

恐怖安養院！父住半年瘦成43kg皮包骨　社會局查核「最高罰30萬」

北市停車費要漲價？最高每小時150元　柯文哲掛保證：大多數不漲

台東推HFS健康照護旅宿認證　45家旅宿業讓遊客住的安心

疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露

把我們當高中生管！台積電3大文化嚇到美國員工：跟主管溝通像撞牆

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

看電視婆婆被罵　人妻放大絕反擊

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面