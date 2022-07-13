快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增29849例本土個案，另增62境外和49例死亡。本土個案中以新北市4997例最多，其次依序為台中市3941例、桃園市3219例、高雄市3115例、台北市2982例、台南市2244例。

今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)，臺南市(2,244例)，彰化縣(1,497例)，屏東縣(1,075例)，苗栗縣(785例)，雲林縣(779例)，新竹縣(734例)，新竹市(671例)，宜蘭縣(657例)，嘉義縣(573例)，南投縣(560例)，花蓮縣(487例)，基隆市(427例)，臺東縣(420例)，嘉義市(324例)，金門縣(182例)，澎湖縣(145例)，連江縣(35例)。

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指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

▲7/13新增病例。（圖／指揮中心提供）