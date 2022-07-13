讀書好夥伴！破6.6億觀看次數　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架

▲Lofi Girl直播遭誤傷中斷。（圖／取自YouTube）

記者陳俐穎／綜合報導

上班或是學習時喜歡聽輕音樂來保持專心，許多人會在YouTube上收聽直播的音樂頻道，不過近期直播長達2年以上的音樂頻道「Lofi Girl」卻被檢舉，也讓直播節目停止。YouTube官方原先認為此頻道音樂沒有版權，因此才停止直播，不過發現是一個誤會。

這支長達兩年半的直播影片名為「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」，影片畫面中是一個小女生戴著耳機在夜色與貓的陪伴下認真讀書，目前累計有6.6億次的點閱，且直播頻道「Lofi Girl」也有千萬訂閱人數，若依照YouTube的廣告分潤計算，可能有超過2600 萬新台幣的收入。

此次的中斷直播主要是因為遭到檢舉，YouTube官方認為，頻道播放的音樂沒有版權，且官方回應表示，主要是因為另一家「FMC Music」音樂公司提出版權宣告，不過「Lofi Girl」其實都是自有的音樂品牌中的音樂，並沒有違反版權。

目前「Lofi Girl」已經開啟新的直播，目前收聽人數為2.5萬人，不過舊有的影片目前還不能觀看。