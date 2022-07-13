國3南向4車連撞1死2傷！馬自達遭夾擊慘成廢鐵　駕駛送醫不治

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

國道3號南下192.3K彰化和美路段，12日晚間9點22分發生2大車、2小車追撞的意外事故，占用中、外、外路肩，消防局據報後派遣彰化、伸港及和美消防分隊到場緊急救援，已知1人命危2人受傷送醫急救，不過被夾在中間的馬自達駕駛因傷勢嚴重，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

▲國道3號南下192.3K處發生追撞車禍，白色馬自達遭夾擊而慘成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）



國道第七公路警察大隊指出，這起車禍事故發生在12日晚間9時22分許，國3南向191公里處有2輛大貨車及2輛自小客車追撞，其中1輛馬自達轎車更是幾乎被撞成一團廢鐵，現場全是車體零件與油漬散落在車道，還有人受困車內。

警消獲報到場，也立即出動破壞剪器材將受困乘客救出，其中白色馬自達45歲的周姓駕駛傷勢最為嚴重，被救出時已經無呼吸心跳送往彰基醫院，另黑色賓士車上48歲的曾姓駕駛與44歲的柯姓女子，2人傷勢較輕則是送往光田醫院急救。

警消也指出，經初步調查，整起事故應為1輛營業用半聯結車行駛於外側車道上時，因不明原因連續追撞前方黑色賓士轎車、白色馬自達與1輛大貨車，不過詳細車禍肇事原因有待進一步調查釐清。

彰基醫院表示，周男晚間10時許到院時呼吸脈搏血壓均為0，經急救約1小時後仍在晚間11時許宣告不治，周男身上有多處擦挫傷、臉部、背部與左腰都有受傷，不過並無重大穿刺傷，僅有有穿刺紅點痕跡；左胸懷疑有氣胸情形，置放胸管後，但沒有血水引流，沒有明顯血胸、出血狀況，懷疑為撞擊導致，但現有證據無法判定致死原因。

▲國道3號南下192.3K處發生追撞車禍。（圖／民眾提供）