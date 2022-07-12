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快訊／越野「孤輪王」解剖結果曝　妻悲痛招魂二寶爸允杯急回家

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲40歲顧姓男子離奇命喪汐止新山夢湖，12日解剖初步發現頭部有出血。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

在北台灣越野車界頗負盛名的顧姓男子（40歲），10日與車友相約赴汐止區新山夢湖山徑騎車，期間他提早下山返家，傍晚車友相繼下山，發現他的車仍停在停車場，但不見身影，察覺有異並報警。直到11日零時許，顧男遭發現陳屍在夢湖路登山步道2.2公里處。檢警12日會同法醫解剖遺體複驗，發現顧男顱內有出血，初判意外造成，後續將化驗檢體釐清確切死因。

顧姓男子暴斃意外相當離奇！警方10日晚間搜山，透過急難救助緊急手機定位系統確認顧男手機訊號後，先是在夢湖登山道找到滑落邊坡、顧男的越野車，但該邊坡坡度甚緩，顧男的安全帽也被放置在登山道旁，緊接著警消擴大搜尋，稍晚在發現機車處約2.2公里、半小時路程處發現顧男遺體，已明顯死亡多時，但檢警發現顧男身上僅有些微練車、車子掉入邊坡的擦傷，並無致命傷勢。

▼顧姓男子離奇命喪夢湖，家屬回案發現場進行招魂。（圖／家屬提供）

▲▼ 顧承祿 。（圖／家屬提供）

12日下午，家屬回案發現場進行招魂，剛生完二寶的顧妻帶上愛夫的黑色布鞋、能量飲，忍淚進行儀式，而已故顧男，彷彿捨不得妻子如此哀痛欲絕，擲筊一次就獲得「應杯」。

車友向《東森新媒體ETtoday》指出，30幾名車友協尋，一看到顧男遺體臉朝左趴臥，左胸口疑因撞到有點小傷口，幾小時前，開心練車畫面彷彿歷歷在目，幾小時後，映入眼簾卻是一具冰冷遺體，大夥愁眉淚眼，也將遺憾訊息告知顧妻。顧妻在電話那頭得知噩耗，不斷淚求將先生送醫搶救，車友則忍痛不斷說服「不要救了人已經硬了，別再讓他痛苦...」最後則由醫護人員勸導，顧妻才心痛接受丈夫已過身事實。

士林地檢署稍早會同法醫解剖複驗，發現顧男頭部有出血，初步判斷因意外撞擊造成，後續將對檢體進行化驗，才能做最後死因判定。

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