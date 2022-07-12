衝栗松溫泉「車輪卡坑3hr」 　深夜急call救援...山警神技助脫困

▲栗松溫泉。（圖／翻攝台東觀光旅遊網）

記者王兆麟／台東報導

來自北部的2名遊客，10日駕駛租賃車前往栗松溫泉，返程時因天色昏暗，導致車輪陷入路坑中無法脫困，所幸在員警及山警的協助下順利脫困，讓2名遊客直呼：「還好有您們！金多蝦！」

▲兩名遊客遊栗松溫泉，車輪卻卡在坑中動彈不得。（圖／台東縣警察局提供，下同）

台東栗松溫泉位於台東縣海端鄉，海拔1075公尺的新武呂溪支流峽谷，為天然野溪溫泉，吸引許多遊客前往朝聖。

不過前往栗松溫泉的產業道路，仍有部分未鋪設水泥。日前就有2名來自北部的遊客，駕車前往栗松溫泉遊憩，於19時左右欲返程時，車子後輪卻掉入產業道路與石子路面形成的坑中，費時3小時還是無法脫困，眼看天色越來越暗，氣溫也越來越低，2人只好撥打110尋求警察協助。

▲山警救援代駕發揮脫困神技，車輛終於脫困。

員警李忠謀獲報，隨即號召熱心的山警共同前往救援，熟悉路況及脫困技術的山警進入駕駛座「催油」，員警與兩名遊客在後方「推車」，就在催油及推車的配合下，終於順利脫困，兩名遊客欣喜若狂，直向員警及山警道謝。

關山警察分局表示，台20線歷經13年的整修，終於在今年5月1日正式全線「有條件通車」，遊客及車輛驟增，山區道路路幅較窄，且部分路段仍在施工，山上前請先至「交通部公路局第三區養護工程處」（https://thbu3.thb.gov.tw/）查詢道路公告，以維護行車安全。若有任何困難請撥打110，無訊號請撥打112，以維護自身及行車安全。