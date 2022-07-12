最像外星人5星座　摩羯活在「高緯度」、天蠍有「他心通」

▲您像外星人嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

命理專家小孟老師在臉書分享，最像外星人的5個星座，分別是雙子座、摩羯座、天蠍座、天秤座和水瓶座。

1、雙子座

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雙子座的人不按牌理出牌，有時讓人捉摸不定，他的想法變化很快，一旦他堅持要的想法必會堅持到底，讓人有種「非人類」的狀態。

2、摩羯座

摩羯座思想跳躍，想法層次喜歡與人不同，善於觀察周遭的每一個人。只要你在低潮與煩心事時來問摩羯，摩羯座都會發揮他的頭腦幫你解決問題，真是一個活在高緯度的星座。

3、天蠍座

天蠍座的人擁有心電感應，很能知道別人在想什麼，只要別人使一個眼神或者主管想要什麼，天蠍座就能馬上明白，讓人不知懷疑是否擁有「他心通」。

4、天秤座

天秤座反應能力很好，很能舉一反三，很多事情一點就通，尤其講話話術很強，又能明白通透人生無常，很能活在當下，創造力十足，有總與生俱來的超能力與樂觀。

5、水瓶座

水瓶座能一心多用，而且感應能力很強，常常會覺得這裡很像有來過，或者這個人很熟悉，似乎活在平行時空。對於朋友遭遇難關預測能力很高，很能知道朋友下一秒會發生什麼。小孟老師建議，你可以常打座能提升你的緯度。