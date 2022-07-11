連偷4家！竊賊以為完美犯罪　最後竟栽在「一隻死蚊子」被捕

▲竊賊被捕後回到案發現場模擬犯行。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

以為天衣無縫的完美犯罪，竟栽在一隻蚊子的「吻」上。大陸福建一名連續竊賊，在潛入4戶人家並偷走財物後被警方逮捕，員警之所以能在沒有監視器影像與指紋的情況下確認嫌犯身分，全靠竊賊在受害者家中「打死蚊子留下的血漬」。

綜合陸媒報導，柴姓竊賊日前潛入福州市一戶民宅，確認屋主不在家後大膽的在廚房煮食、在臥室過夜，好整以暇的尋找與整理贓物，警方獲報到場後，雖確認陽台有攀爬痕跡，廚房與臥室都有使用跡象，但要憑這些證物比對出嫌犯身分仍有不小難度。

▲牆上的血漬成為破案關鍵。（圖／翻攝自微博）

員警之後又發現小偷疑似因難忍蚊子叮咬，在臥室點了蚊香，還打死蚊子並「留下2處血漬」，最後成功以提取DNA方式，在資料庫中比對出有前科紀錄的柴男，接著循線將他逮捕。柴男被捕後除坦承犯行外，也供出已經連續犯下4起竊案，目前全案仍在調查中。

員警科學辦案並揪出嫌犯的消息傳出後，許多大陸網友大讚警方專業，但也有人表示「為什麼會有DNA紀錄」，還有人打趣說以後犯案要包得像《名偵探柯南》裡的黑衣人一樣，才不怕被警察抓到。

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