機率八萬分之一！羊膜包女嬰車上「降肉」　救護員又驚又喜

▲以罕見的包著羊膜自然產女嬰在滿月過後，由父母抱著前來感謝緊急接生的茄冬分隊。（圖／消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區1名女嬰在自然發生只有8萬分之1機率，以罕見包裹著羊膜來到世上，落地後羊膜才自行破裂，所幸在消防局第一救災救護大隊茄苳分隊救護員陳耘廷、吳柏翰在救護車上緊急接生下母女均安，10日女嬰也在爸媽及小姊姊陪同下，一家4口到茄苳分隊致謝，並分享彌月後的喜悅。

▲看到女嬰平安長大是隊員最大回報。（圖／消防局提供）

這種在醫學上稱為「EN caul」的現象十分罕見，英文也有「人魚誕生」（mermaid birth）的說法，茄苳分隊長洪榮蔚說，看到爸爸媽媽抱著健康的女嬰來到分隊分享滿月後喜悅真的是非常開心，讓平時辛勞訓練救護技術的同仁們獲得回饋，也提升同仁們的救護經驗及信心，但還是要提醒呼籲孕婦們若有落紅、破水及規則陣痛等產兆應盡速至醫療院所做檢查。

洪榮蔚說，今年5月30日清晨接獲119勤指中心派遣，救護的對象是懷著第2胎的孕婦，預產期是4天後，不過清晨5點開始出現腹痛情形，茄苳分隊立刻由救護人員陳耘廷及吳柏翰趕往，抵達後先徵詢孕婦同意後，替她檢查時，並未發現羊水破裂產兆，且嬰兒的胎頭尚未產出，於是依照流程處置盡速送醫。

但在送醫途中，孕婦再次出現陣痛，最後在救護員協助下順利自然分娩，不過映入眼簾的胎兒，卻是罕見的完整地包覆在羊膜內，經過10多秒後，羊膜囊才慢慢破裂，救護車內也籠罩在新生兒的哭聲中，救護員立即使用臍帶夾、口鼻抽吸及進行ApgarScore評估為滿分，而產婦的生命徵象也穩定，同時載往醫院做好後續妥善工作。

救護員陳耘廷、吳柏翰等人表示，第一次遇到急產案件真的又驚又喜，所幸能平安順利完成任務，是既難得又很棒的經驗及回憶，看到女嬰平安又健康的長大，也是他們最大的回報。