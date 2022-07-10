山上徹也身世曝光！求學階段「文武雙全」　踏入職場卻變得孤僻

▲山上徹也求學階段文武雙全，如今卻成了射殺安倍晉三的兇手。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭射殺不治，41歲的兇手山上徹也隨即被逮捕。根據日媒披露，山上徹也學生時代文武雙全，常常被老師要求解答難題，後續也考到名門高中、擔任啦啦隊長，與職場上同事的印象相差許多。

根據日媒報導，山上徹也原先家境不錯，祖父經營建設關係公司、父親乘坐高級轎車出入，散發著知性氣息，母親看起來也十分優雅，因此在鄰居眼中，山上一家是有錢人家。雖然鄰居形容，山上徹也不愛打招呼，但有孩童時期的朋友透露，他們以前時常一起玩，也會到山上家玩遊戲機，感覺山上徹也的母親是非常和藹可親的人。

除了孩童時期的玩伴，也有小學、國中同學作證，山上徹也無論何時都相當聰明，成績總是名列前茅，測驗也常常拔得頭籌，課堂上常常被老師抽問困難的問題，課餘時間也會與同學到球場打球，無疑是文武雙全，最後也考上了名門高中。

山上徹也就讀高中時屬於啦啦隊，又被稱為「團長」，雖然學校的棒球校隊在高校棒球賽中大敗，山上徹也認真加油、打氣的模樣，也被牢記在隊員的腦海中。而高中同學的媽媽也說，山上徹也參加啦啦隊3年，展現出來的性格相當溫和。

▲山上徹也高中加入啦啦隊3年，外界的印象是「個性溫順」。（圖／路透）



山上徹也2002年以自衛官的身份，加入日本海上自衛隊，成為任期制的自衛官，同年轉調松雪號護衛艦，負責管理艦艇上的武器，2004年轉調廣島縣江田島市第一術科學校（海上自衛隊第一術科學校），直到2005年8月任期屆滿，過程中曾受到槍械相關的訓練，包含槍械構造、使用方法、分解重組及實彈訓練。

山上徹也服役期間並沒有遭到任何處分、也沒有違反紀律，但離開自衛隊後生活空白，直到2020年秋季透過介紹，在大阪的人力派遣公司任職，被派遣到京都的倉庫工作，主要工作為操作堆高機、搬運貨物。

至於對山上徹也的印象，同事認為是工作認真的人，但「很少跟別人相處」，就連午餐都是在車上吃，給人的印象較為安靜，今年4月中旬開始以「身體不舒服」為由請假，最後因為身體不適離職，當時也告知「還沒決定要做什麼」。

此外，也有媒體分析，山上徹也求學階段文武雙全，到進入職場時變得孤僻，可能與家道中落有關，山上徹也的父親意外早逝，祖父後來也過世，於是山上徹也與妹妹隨著母親搬家，後來祖父的房子也被賣掉，一家陷入經濟困境。

外界推測，山上徹也與母親發生爭執，是因為宗教信仰的關係，當時因為母親迷信，山上徹也也曾加入，但很快就離開，也對該宗教團體產生怨恨，認為家裡會破產，都是該宗教團體害的。

山上徹也被捕後供稱，原先對這個宗教團體感到怨恨，想殺掉裡面的高層幹部，但因為做不到，所以決定射殺與該宗教團體友好的前首相安倍晉三。至於詳細案發原因為何，日本檢警仍在釐清當中。

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