澎湖追風音樂節8／13登場！一起「SING嗨風」　住宿還有1300元補助

▲澎湖將舉辦音樂節。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

「2022澎湖追風音樂節」8月13日至9月24日於澎湖觀音亭登場，今年首度結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動，號召民眾一起「SING嗨風」，民眾到澎湖住宿還可享振興國旅每晚1300元補助。

「2022澎湖追風音樂節」8月13日起登場，演出卡司陣容也曝光，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人卡司，堅強陣容將嗨翻澎湖夜晚。

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主持人澎管處長許宗民表示，2020年至今受到新冠肺炎影響，衝擊澎湖觀光，自疫情政策逐漸鬆綁之際，「澎湖追風音樂節」是今年首度舉辦，希望藉由音樂節以及其他面向的活動能夠讓遊客留下不同的印象。

▲澎湖追風音樂節8/13登場。（圖／觀光局提供）

許宗民表示，今年為提升澎湖能見度，也規劃整合四季主題推出『澎湖四季旅遊』；包括春-賞鷗季、夏-石滬季、秋-奇岩季、冬-訪古季的遊程，無論哪個季節來到澎湖，都能體驗不同的澎湖。

許宗民強調，自7月15日起針對自由行、團體旅遊、主題樂園等進行補助，每晚最高可補助1,300元，期限至今年12月15日止的方案也即將實施。鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際，創造另一波澎湖旅遊熱潮。

今年音樂節以「澎湖好風光」為主題點亮活動浪漫氛圍，由國內外藝術家打造繽紛多元燈飾。首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」特性結合，打造「澎湖好風光」主題光環境，讓光環境不再只是單純的點綴，而是有故事性的延續。