不斷更新／雙北首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

無任所大使林佳龍爭選2024台北市長，從4月20日明確表態後，堅持不轉換戰場，但民進黨仍決定由原本呼聲最高的衛福部長陳時中參戰首都，至於喊要選台北市喊了三個月的林佳龍，最終還是卡進九合一選舉，改選新北市。而在綠營選對會拍板雙北佈局前，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人則將舉行記者會，眾星拱月林佳龍。