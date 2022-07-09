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動物也要涼一下！　特製冰品端上桌頑皮世界浣熊好銷魂

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台邁入炎炎夏日，小暑當天還飆出了36度高溫，讓許多人直呼受不了！台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。

熊狸一見到與平日不同的餐點馬上靠上前去，先是試探性地舔了舔冰棒，發現是香甜的水果口味後立刻大快朵頤，吃得一點不剩！各種動物們的開心反應與表情，讓保育員大呼一切努力實在太值得！

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▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

熟悉動物食性的保育員們特別為雜食性的熊狸，製做了水果口味的各種枝仔冰，在蘋果、葡萄、芭樂、木瓜等各種混搭口味之中，葡萄與芭樂綜合口味的枝仔冰率先吸引熊狸目光，牠先是好奇地舔了舔，接著就張開大嘴開心大啖起來，不到十分鐘就把冰品吃光光！浣熊家族則獲得了大碗的綜合水果冰，保育員以代表夏日的西瓜作為容器，裏頭裝滿了水果和大量的冰塊，迅速征服了浣熊們的味蕾，同時達到降溫消暑的效果，冰冰涼涼的誘惑連浣熊也凍未條！

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫情逐漸降溫，迎接夏日出遊潮，頑皮世界除了為動物消暑，水樂園於暑假期間更是不分平日、假日天天開放，7/16(六)更邀請了全球最夯兒童偶像Baby Shark到場舉辦碰碰狐鯊魚寶寶的全台首度水上見面會，讓遊客們在觀賞完各種可愛動物後，自己也能消暑一夏！

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）園方表示，暑假期間是最適合到頑皮世界的時候，只需一張門票，就可以同時享有動物園、遊樂園、水樂園三重享受，是真正的「加量不加價」，台南市政府為振興觀光，於7/1-9/30期間更推出「台南好康券」活動，消費者只要憑券就可享有頑皮世界兩人同行799元票價優惠(原價1400元)，想入園者不妨好好把握這次機會。

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

頑皮世界不畏疫情、不斷加碼投資，不斷帶給遊客全新感受。暑假期間除了水樂園天天開放外，也將不定時推出各種話題活動，更多關於頑皮世界最新資訊，請上頑皮世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。

▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南頑皮世界野生動物園，為讓動物們也能過個舒適的暑假，特別製作各種冰品端上桌，讓動物們消暑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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