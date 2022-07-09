農委會主委呼籲少吃鮭魚救石斑　挪威業者詼諧回應：改名「類石斑」

▲少吃鮭魚救石斑？挪威業者詼諧回應：改名「類石斑」。（圖／美威鮭魚提供）

記者黃士原／台北報導

台灣石斑魚6月遭大陸禁止進口後，農委會積極將市場轉移到內銷跟其他國家市場，而農委會主委陳吉仲日前還表示，只要國人少吃進口水產品，如鮭魚少吃個2、3成，就能解決問題，同時提高糧食自給率。而被點名的鮭魚業者「美威鮭魚」則是在臉書幽默的回應：要改名「類石斑」，「不要不吃我們」。

全球最大鮭魚供應商「美威鮭魚」8日在粉專貼上一張鮭魚穿著石斑魚外衣的圖，圖中文字寫著「鮭魚臭了嗎？我們從此改名類石斑，拜託不要不吃我們」，馬上引起網友熱議，留言說「改過名字的鮭魚們，是時候跳出來護航了」、「先幫補血」、「類石斑你們打折我一定支持」。

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▲松露嫩鮭野菇燉飯。（圖／美威鮭魚提供）

美威鮭魚品牌公關林資婷則表示，台灣人每年吃掉上萬公噸鮭魚，且生鮮、冷凍鮭魚的進口量均逐年成長，可見國人愛吃鮭魚的程度之高。而根據美國心臟學會表示，一週建議最少吃兩次含有優質蛋白與Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，例如鮭魚。因此在對抗疫情之際，鼓勵民眾可以多吃有效增強體力的鮭魚，好好提升免疫作戰力，當然希望台灣人用熱愛鮭魚的心，同樣支持台灣石斑魚，一起推廣各類優質水產品。