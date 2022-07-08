綁四海幫堂口太子「打斷手凌虐15hr」　北聯幫少年爭風吃醋下場曝

▲北聯幫陳姓少年夥同成年友人，押走四海幫海罡堂堂主之子，帶上山打到雙手骨折。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

北聯幫陳姓少年和四海幫海罡堂方姓堂主之子，為了女孩子爭風吃醋，陳姓少年竟找人把方姓少年蓋布袋，帶到山上持鐵棍、電擊槍及辣椒水凌虐，方遭擄走15個小時後，雙手骨折被棄置路邊，路人發現幫忙報警，台北地檢署8日依傷害等罪起訴參與圍毆的劉姓與黃姓男子，至於陳姓少年，移由少年法庭審理。

起訴指出，方姓以及陳姓少年都是17歲，2人為了異性問題發生爭執，陳找來有北聯幫背景的劉士綸、黃舷齊等人，在3月13日晚上10點多，從台北市萬華區某棋排社押走方姓少年，車子先開到北投貴子坑露營場，用麻布袋蓋住方少的頭部後，換車再移動到新北市觀音山上。

後來，1名真實身分不詳的「罐頭哥」，不僅用槍托重擊方少後腦，還在方少耳邊開槍示警，方少遭眾人先後徒手、持鐵棍、電擊槍及辣椒水攻擊後，還被逼著下跪，讓車子遠光燈照射半小時，直到隔天下午1點多，才被載到三重區棄置路邊，路人發現體力不支倒地的方少，報警將他送醫急救。

引發這起押人凌虐案的陳姓少年，日前也參與在台北院檢大門前的黑幫鬥毆事件，因年紀未滿18歲，所涉及的2起案件都依法移送少年法庭偵辦。至於檢警循線找到的劉男與黃男，辯稱只是想給方少一個教訓，檢察官認為無證據顯示這夥人有要致人於死的動機，因此最後以與少年共犯對少年傷害等罪，起訴劉男與黃男。