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陳明通護航論文案！邱淑媞轟「DPP御用學歷影印機」：應立即解聘

▲▼前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

記者楊晏琳／綜合報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，被爆碩士論文涉嫌抄襲；但他當年的指導教授陳明通澄清，是別人拿林智堅的資料寫論文。爭議引來前國健署長邱淑媞今（8）開炮，轟陳明通是「DPP御用學歷影印機」，更嗆執政黨權貴根本是集體舞弊，「深感可恥。」

邱淑媞在臉書表示，自己曾擔任宜蘭縣台大校友會理事長，也是陽明交通大學兼任教授，「對這種事，發生在最高學府，執政黨權貴集體舞弊，實在深感可恥，而且影響深遠。」她嗆陳明通這種行為，猶如一台「DPP御用學歷影印機」，「竟然還教唆互相抄襲？這種行為連野雞大學都不容，竟然發生在臺大？臺大校長、教育部官員、檢調，都哪裡去了？」

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邱淑媞認為，這些研究所學歷根本無效，應該回收；陳明通也應該立即解聘、靜候調查。「而DPP一群人食髓知味，找這位人很好的教授指導，這在DPP，應該是廣為人知的公開事實吧？這樣的人，竟然都擔任總統指派的最關鍵職務，例如陸委會主委、國安局局長，出了事，總統還公開留言相挺，是怎樣的肝膽相照阿？」

邱淑媞指出，許多大學都有要求學生論文在進行學位審查之前，必須先用Turnitin論文比對系統掃描過，檢附原創性報告，才進行審查。報告會統計整個內容總共有多少比率的文字是在別的地方有出現過的。「一些通用的文字、引用文獻，都會被算進去，而相似的來源，也會被依序列出來。像這樣高比率的重複，根本一覽無遺。」

此外，邱淑媞說，網路上也有其他自動比對軟體，包括google也有；早期還沒這些軟體的時候，比較認真的老師，連可疑的學生作業，都會copy一段或全部，丟上google去搜尋一下。「當然，若是預謀犯罪，那不但不會去使用這些系統，更重要的是，要懂得如何躲這些系統，那就是：不能讓網路有他們的論文電子檔。」

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