力爭交通平權逾10年　潘孟安妙喻高鐵：血流不到「咖ㄟ麻」

▲「遠見」施政滿意四度拿下五星 潘孟安感謝團隊與縣民。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲2022年《遠見》縣市長施政滿意度調查，潘孟安第四度拿下五星，更以全台第一的滿意度和施政分數成為雙料冠軍。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／屏東專訪

地處國境之南，且做為全台唯一三面環海的縣市，屏東縣地形幅員遼闊，坐擁獨特且豐富的山海風貌，長年是國人與外國旅客絡繹不絕的度假勝地，原民部落近乎與世隔絕的秘境，更吸引學者玩家一探究竟。但極度不便的交通與貧瘠的醫療資源，卻是發展停滯甚至留不住年輕人的硬傷。屏東縣長潘孟安向來也以「任督二脈不通」、「先天不良，後天失調」妙喻資源分配的窘境，然而在卸任前的《遠見》「縣市長施政滿意度調查」中，潘孟安不僅四度拿下五星評鑑，與市府團隊更以「道路與交通」榮登全國滿意度第一，而「高鐵南延」絕非僅是他贏得縣民肯定的關鍵。

積極向中央爭取「交通平權」

潘孟安：縣內網絡則要自立自強

「從1961年西部幹線第一條高速公路開工，就只規劃從基隆到鳳山，在高屏溪就止步了。當花東都迎來全面的鐵路電氣化時，屏東卻還有一段待處理。」生於恆春半島的潘孟安，成長過程中在農漁村看見觀光如何改變在地產業結構，但當交通主動脈遲遲無法再進屏東一步，更遑論持續帶動城市發展。

「屏東地理狹長，南北端長約120公里，相當於台北到苗栗的距離，加上身為全台唯一三面環海的縣市，一旦公共運輸長期不發達，就會導致工商不發達，人口外移就成為必然趨勢。」潘孟安懇切道，慶幸自己有機會在2005年進入立法院，從那時就為「高鐵南延」議題發聲。「高鐵是城市的主動脈，但要能活絡整個縣內路網，還是要有血管、微血管的相互支撐！」

▲「交通是整個城市的發展之母。」但潘孟安感嘆屏東縣長期以來「先天不良，後天失調」。

甫上任就把公共運輸「砍掉重練」

導入「獨特服務」加深鄉鎮緊密連結

有感縣內的交通問題除了極力向中央爭取，在地網絡則要自立自強，潘孟安第一任期甫上任就邀請交通專家啟動「整體路網規劃案」，先是建立6個轉運站，加深鄉鎮間的連結，並與鐵路、國道公路垂直整合。同時盤整縣內公路運輸系統，宛如通達全身各處的血管，讓公車進得去每個鄉鎮。回溯整個過程，可以說是「砍掉重練」。

「針對偏鄉長輩就醫、學生就學，縣內也導入小黃公車、幸福巴士以及DRTS（需求反應式運輸服務），像是2018剛推動就大受好評的小黃公車，可以穿梭在鄰里巷弄，隨時幫忙出入不方便的長輩或孕婦，甚至還能幫忙村民進出貨！DRTS也具備隨叫隨到的貼心服務，這些宛如微血管的佈建，正好補足公共運輸力有未逮的地方。」

▲小黃在屏東縣搖身一變成為貼心巴士，接送偏鄉長輩以及有就醫需求的在地縣民。（圖／屏東縣政府提供，下同）

隨著這幾年觀光匯聚人潮，潘孟安與團隊也積極在市區與潮州、東港等地設置P bike，讓旅客以低碳的方式便利移動。「至於恆春半島因為有落山風，未來預計會以『共享電動機車』做為血管建置！」儘管自己即將卸任，但身為屏東子弟的潘孟安，言談之下也充滿期待。「但還是期許高鐵盡快動工。」心心念念高鐵的他，還是不忘把話題一轉，「高鐵這條主動脈沒進來，就像是血流不到腳，會咖麻啊！」

▲P bike目前不僅建置在屏東市區，也進駐到潮州、東港等地。

屏東縣醫護比低於全國平均

終爭取到「屏東榮總」翻轉偏鄉宿命

若說長年以來資源不均的交通問題，或許還能默默吞下自行轉乘的時間，但因為醫療能量嚴重不足而導致的傷亡，必定是沒有任何一人想承擔的痛。

潘孟安細述，「屏東縣醫護比低於全國平均的，離島澎湖的醫療資源比屏東縣還充足，花蓮最起碼還有馬偕醫院，屏東只有區域醫院，服務範圍還需涵蓋到離島小琉球，如果有緊急事故恐怕很難因應。因此我們施政的『重中之重』還包括醫療平權！」

「我很不甘願，因為這是極其不公平的！」一向冷靜嚴謹的潘孟安，談及醫療平權也不免說了重話，「難道我們屏東鄉親盡了國民的義務跟責任，卻還背負偏鄉的宿命嗎？」所幸在衛福部推動「醫中支援計劃」下，由醫學中心支援偏鄉的醫護人力，無疑讓偏鄉地方安心不少。然而在縣內爭取「醫學中心」，為急重症搶下黃金救援時間，並擁有足以救治的醫療資源，仍是潘孟安最終的目標！

從擔任立委便為「醫學中心」不斷奔走的潘孟安，終於在2017年成功爭取讓榮總進駐屏東，除了將在今年11月開幕的「屏東榮民總醫院」，「屏東義大醫院」也預計在2023年正式營運。「坦白說，屏東縣人口數少，可能對於醫師們來說，不是一個可以獲得更多就醫點數的地方，但誰都希望能在生病就醫時享受一樣的權利，不因偏鄉都市而有所差異。儘管現在還不到像大都市這樣的密度，但至少我們現在正逐步把醫療這塊拼圖給湊齊。」

以「初心」時時自我提醒

施政決策來自對故鄉的愛

「以前我回家陪我媽吃飯，發現她都會偷偷買藥，自己當藥劑師自己調劑欸，我想我媽媽這樣，很多長輩一定也是這樣！」2015年潘孟安動用縣款，鼓勵縣內為數不多的藥師們走入鄉村，親自送上藥袋、同時關心偏鄉家庭與長輩，行動藥師家訪時的評估，也可做為日後給門診醫師的建議。「我們請屏東大學做3年調查研究，發現這個過程同時也足足減少了健保用藥34％，除了避免醫療浪費，其實也讓長輩多了一份心靈慰藉，讓他們的身心健康更穩定。」

▲行動藥師的規劃，讓醫療資源能更有效地前進連藥局都沒有的偏鄉地方，為長輩帶來精準的藥品需求。

疫情前，為了更有效弭平城鄉醫療的差距，屏東縣很早也開始積極以遠端視訊診療，讓「網路替代馬路」做為醫療供給上的不足。「因此當疫情開始擴散時，我們迅速結合散居在各鄉鎮、約139家的基層診所，很快就有300多入投入視訊診療安頓民心。」

擔任兩屆縣長以來，潘孟安總說時時以「初心」自我提醒，但初心具體是什麼，有時一言半語也難以表述。從交通平權到醫療平權，都深感潘孟安做為一位縣民，對於故鄉發展的焦慮與期盼。「初心」可以說得深奧也可以做得直白，或許潘孟安單純只是，把每個縣民都當做自己的長輩孩子一樣看待。

▲潘孟安從政路堅守初心 「悲天憫人」為不變初衷。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)