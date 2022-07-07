12歲女童放學遇色叔叔裝熟！熱情擊掌強拉狂摸　她冷靜1招逃離

▲新北市李姓男子獨坐在早餐店前長椅上，見社區住戶12歲妹妹下課經過，竟強拉妹妹手撫摸其生殖器。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區李姓男子坐在早餐店長椅上，見同社區住戶12歲女童獨自下課經過，熱情以擊掌方式打招呼，女童靠近後，竟將人拉到椅子上，連續撫摸大腿內側等，更強拉她的手撫摸生殖器，所幸女童機伶脫身返家，並通知媽媽報警。審理時，李男與女童父母達成和解，並賠償50萬。士林地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處1年10月、緩刑3年。

判決指出，去年10月4日下午4時30分許，李男坐在某早餐店前長椅上，女童文文（化名）下課經過，無人陪伴，李男認有機可趁，將文文強拉到長椅上，違反文文意願，接續徒手撫摸多處，強制猥褻得逞。

沉著冷靜的文文於警詢指出，當下被侵犯時，立刻向李男說：「我英文作業很多要回家寫功課」便快速逃離現場，當時只見李男笑笑的，也沒控制她行為。

法官認為，李男於案發時幾近無人可以制衡狀況下，除短暫碰觸文文身體外，並未再有進一步非禮行為，且沒造成更大傷害前就收手，可見人性尚未泯滅，參酌他無類似性犯罪前科，此次是路上偶遇，可見是一時衝動，慾令智昏所致，審理時也坦承犯行，並與文文及父母達成和解，賠償50萬元。

合議庭參酌文文與文文父母均同意給予李男緩刑機會，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應遵守下列緩刑條件：（一）禁止對文文實施跟蹤騷擾行為，或對實施身體或精神上之騷擾、脅迫或其他不法侵害行為；（二）禁止對文文為直接或間接邀約、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要聯絡行為；（三）遠離文文住居所、學校或其他經常出入之特定場所50公尺；（四）應向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益機構或團體，提供120小時義務勞務。