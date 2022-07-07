快訊／本土+31364！「新北增5121例最多」　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增3萬1364例本土病例，比昨天降9.1%，確診個案中另增105死亡。今日本土病例分佈以新北市增5121例最多，其次分別為台中4081例、高雄3442例、桃園3141例、台北2948例與台南2507例。

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指揮中心表示，今日新增之31,364例本土病例，為14,450例男性、16,902例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,121例)、臺中市(4,081例)、高雄市(3,442例)、桃園市(3,141例)、臺北市(2,948例)、臺南市(2,507例)、彰化縣(1,823例)、屏東縣(1,224例)、雲林縣(813例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(748例)、宜蘭縣(700例)、嘉義縣(650例)、南投縣(624例)、花蓮縣(591例)、新竹市(576例)、基隆市(453例)、臺東縣(387例)、嘉義市(337例)、澎湖縣(201例)、金門縣(181例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。

指揮中心說明，今日新增98例境外移入個案中，為52例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自瑞士及阿拉伯聯合大公國(各4例)、越南及德國(各3例)、義大利、巴拉圭、西班牙、馬來西亞及美國(各2例)、英國、丹麥及匈牙利(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年7月5日至7月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,775,208例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,774,791例排除)，其中3,995,621例確診，分別為15,274例境外移入、3,980,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,328例COVID-19死亡病例，其中7,313例本土，個案居住縣市分布為新北市1,764例、臺北市917例、臺中市689例、高雄市643例、桃園市576例、臺南市496例、彰化縣388例、屏東縣300例、南投縣197例、雲林縣196例、基隆市179例、宜蘭縣158例、苗栗縣147例、嘉義縣133例、新竹縣118例、花蓮縣116例、嘉義市114例、臺東縣93例、新竹市69例、金門縣及澎湖縣各10例；另15例為境外移入。