蚊子咬一口竟慘死！21歲美女實習機師「額頭腫爆」　離奇死因曝光

▲奧莉安娜（Oriana Pepper）是一名實習機師，被蚊蟲叮咬後不幸死亡。（圖／翻攝臉書Penuel）

記者吳美依／綜合報導

英國21歲少女奧莉安娜（Oriana Pepper）是一名實習機師，培訓完畢後，就要正式進入易捷航空（easyJet）服務。她前往比利時參加檢定時，額頭被蚊子叮了一包，未料患處嚴重腫脹，發生感染並且擴大至腦部，最後不幸去世，被法醫研判，死於敗血性腦栓塞。

《太陽報》等外媒報導，本案發生於2021年，但直到本周才舉行聽證會。奧莉安娜以優越成績通過筆試後，前往比利時安特衛普（Antwerp）參加儀器檢定。去年7月7日，她被蚊蟲叮咬後，腫脹部位「嚴重惡化」，因此緊急求醫，當時急診室醫師就指出，可能是因為蚊蟲叮咬而發生感染，並且開立口服抗生素。

2天後，奧莉安娜開始「神智不清、說話困難」，最後甚至不支倒地，因此再次被男友送往醫院，未料經過一番搶救後，仍於3天後的7月12日去世。

在聽證會上，英國法醫帕斯理（Nigel Parseley）證實，奧莉安娜的額頭傷口與蚊蟲叮咬情況相符，推測「蚊蟲叮咬額頭導致嚴重感染」，並且沿著頸動脈擴散，導致腦部的敗血性栓塞。但他也坦言，「我從未見過這樣的案件」。

男友詹姆斯（James Hall）也表示，他們去年5月20日抵達安特衛普後，都被蚊子叮咬過很多次，但之前都沒有發生任何異常狀況，「居民向我們保證，每年的那個時候，這在當地都是很正常的。」