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許藍方不倫學長判賠50萬再嗆聲　正宮美女醫冷回應

▲▼【獨家】許藍方不認侵害配偶權再嗆元配　劉友臻醫師：判決說明一切。（圖／鏡週刊提供）

▲面對許藍方不認侵害配偶權還反嗆，元配劉友臻醫師簡短回應：「判決說明一切！」（圖／翻攝劉友臻、許藍方臉書）

圖、文／鏡週刊

本刊去年報導，有「最美博士」封號的藝人許藍方，與已婚醫師康鈞尉爆出不倫戀，遭元配女醫師劉友臻一狀告上法院，並求償300萬元。據了解，案件審理期間，法官曾多次力勸許主動與元配和解，但遭許拒絕並堅稱未與人夫發生關係；她還在言詞辯論庭開庭前與律師劉韋廷解除委任，自行出庭辯稱「形象因此案受影響」「戶頭僅剩7,000元」等語，但未獲法官採信，於（6日）宣判許應賠償50萬元，全案可上訴。

針對判決結果，許藍方於在臉書發表「5點聲明」，內容表示尊重法官，但仍堅稱和人夫沒有感情糾葛、更無肢體接觸。她自稱元配提出作為證據的照片非她本人；LINE對話均為「txt文字檔」，無訊息原始檔；甚至還稱康男曾撥打「公共電話」給她，索要「1000萬元和解金」等情事，更稱「已針對此事提出妨害名譽訴訟」。

對於許女的辯解，元配劉友臻向本刊表示：「對方有權利以她的角度講述一個她自己版本的故事，不過我想法院的判決已經說明一切。另外目前我尚未收到許小姐刑事名譽誹謗訴訟的通知，也謝謝媒體朋友們的關心！」她也強調，目前尚未收到判決書，待細讀內容後會再做說明。

本刊調查，劉友臻在2020年11月時，無意間在丈夫康鈞尉的電腦中，發現不少與許藍方的鹹濕對話，包括「高潮再高潮」「在床上叫別人的老公」「怕你老婆都想嫁給我」等，劉質問丈夫，他即坦承與許發生不倫，並主動致電她切斷關係。劉事後透過律師發函要求許出面道歉，但許不斷迴避，劉在忍無可忍下，將許一狀告上法院。

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