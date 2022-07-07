為何跟蔡英文作對？林佳龍大笑「好！勇敢做自己」回應了

▲無任所大使林佳龍、總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

無任所大使林佳龍6日在自己的Podcast節目「阿龍開港」中，談到參選台北市長相關問題時，被來賓詢問「為什麼要跟蔡英文作對？」瞬間讓林佳龍笑了出來，直呼「你這個命題，挖洞給我跳，是不是我們節目到這裡就結束」，隨後才說「好，勇敢做自己」並回應。

林佳龍表示，他是水瓶座，因此常跳脫框架去思考，很多人都會好奇他近期開始提起擔任台北市長後的願景。他說，過去台中擔任市長，是一場磨練，階段性的任務完成後，有基礎才可以進入首都圈，要有國土規劃，不能有本位主義。

林佳龍舉例，基隆輕軌講了非常久，如果跟台鐵競合，好好規劃成基隆捷運路網，就可以解決台北南港、內湖及新北汐止的交通網路，應該要由台北市來發動。

回到蔡英文的問題，林佳龍認為，民進黨完全執政還是要有批判性，選舉不是只是為了贏，而是要做什麼事情，「這是我們的性念，可現在的選舉政治都是在拚聲量，甚至是負面情緒高於正面」。

他說，蔡英文從2008年到現在，都為民進黨注入一些活力，尤其在野時，蔡英文真的讓民進黨爬起來；現在執政了，蔡的任期也到一個階段，接下來台灣要怎麼走，就是該思考的部分。

林佳龍表示，他們那一代學運分子成立了「台灣智庫」，近日發動挑戰2032未來國家願景、戰略的大型計畫，因此他可以很快就談回到台北市首都圈的相關政見，因為他平常就有在做功課，他的行為也是以身試法，希望他參與後能引導選舉，讓大家討論公共事務，「如果選舉只是選出一個很討喜的人或剛好他聲量比較大，也許我們過去選擇也曾經後悔過，我不要講誰啦，南北可能有一些。」

最後，林佳龍表示，民進黨的批判精神要從內部做起，這一戰如果他有機會，就要形塑一場首都市長選舉，「是可以怎樣被大家去選擇的」，如果是別人選，「我就往下一站前進，在場外當啦啦隊」。

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