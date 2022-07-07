BA.5侵台！超強傳播力可1傳12　專家曝「詭異隱憂」：社區恐早有了

▲本土疫情下降緩慢，專家直指不排除社區早有變異株傳播。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布台灣首2例BA.5本土個案，引發社會關注。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，BA.5傳播力超強，R0值超過12，1人可以傳染12人，現在要觀察看看有沒有散出去。另外，他也提到本土疫情的奇怪點，「正常應該要下降了，但還是有3萬多例，這是一個隱憂，不排除社區早有變異株在傳播。」

國內首見的2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診，目前該起群聚累計5人染疫，其中3例為境外移入、2例為本土個案，另匡列一名密切接觸者，目前檢驗陰性，研判疫情無外擴。

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該起群聚源於6/19，一名母親帶兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案，兩名小孩則在6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診，3人在6/26由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

▲台灣首見2例變異株BA.5個案。（圖／指揮中心提供）

針對首見BA.5本土個案，黃高彬說，之前就講過，最怕BA.5進來後在社區傳播，根據國外經驗，變異株入侵後，要幾個禮拜才會散播開，而該案例入境已經10幾天了，接下來要觀察差不多兩個潛伏期，看看有沒有傳出去。

黃高彬也進一步提到，BA.5傳播力超強，之前流行的BA.1和BA.2，R0值大概8~12，但BA.5的R0值超過12，一個人是可以傳染12個人，「尤其台灣現在本土案例單日還有3萬多例，是一個蠻奇怪的現象，正常來說應該要下降了，不排除社區已經有BA.5在傳播，一定要特別注意。」

至於如何揪出可能已經發生的社區傳播，黃高彬也坦言「這點就有點困難，目前可能可以從重複感染者下手，因為這波本土疫情染疫過的人，還是有可能會感染BA.5，針對重複感染者做基因定序，利用這個途徑去發現。」

另外，黃高彬也提到，根據國外經驗，BA.5入侵後，大概1個月到1個半月的時間，就會佔確診案例的至少1半左右，目前國外已經有7、8成國家已經是BA.5取代BA.2，像是美國這週有5成案例都是BA.5、英國有6成。不過他也提醒，國外是因為很早就不戴口罩了，傳播爆發的更快，台灣還是都有規定戴口罩，案例就算會增加，但不會一下子就暴增。

由於BA.5已在世界多國傳播，陸續造成疫情回溫，台灣不少民眾也擔心BA.5恐再帶起一波疫情延燒，黃高彬則表示，因為目前國外疫情都在升溫中，還未見有哪個國家有降溫趨勢，所以很難推斷BA.5造成的疫情回溫時間會有多長，這時候國外的經驗就很重要，但還需要觀察一段時間。

▲接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）