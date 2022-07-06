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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘出車禍「看到駕駛飛出去」　感謝神明把他從鬼門關救回來

▲▼蔡易餘6日經傳車禍送醫，座車嚴重損毀。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲民進黨立委蔡易餘車禍送醫，座車嚴重損毀。（圖／蔡易餘辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘6日表示，自己在今天早上發生車禍，翻車時轉了好幾圈，整個人天旋地轉，還好從鬼門關前走回來，還看到駕駛、副駕駛從玻璃前面飛出去，所幸目前人都平安，真的要感謝媽祖及王爺保佑，「把我從鬼門關救回來」。

蔡易餘國會辦公室說明，蔡易餘大約在今天上午8點多，搭車行經嘉義縣168縣道與高鐵下方道路的交叉口，當時座車與其他車輛發生車撞，初步了解雙方都沒有大礙，事故發生原因由警方調查釐清，謝謝大家的關心。

蔡易餘透過影片向媒體表示，今天早上在發生車禍的當下，翻車翻了好幾圈，當時他整個人天旋地轉，車子停下來後發現自己沒有怎麼樣，卻看到駕駛、副駕駛不見了，原來是從前面的玻璃飛出去，當時心裡快要急死。

蔡易餘也說，自己的駕駛、副駕駛頭部有嚴重的割裂傷，不過所幸目前人都還平安，真的要感謝在地的媽祖及王爺保佑，把他們從鬼門關前救回來，「真的要跟神明拜拜，我要感謝他們」。

另外，蔡易餘稍早也在臉書發文透夠，自己被安全氣囊救了一命，人生走馬燈隨車走了三圈，所幸車上的3個人都平安，感謝神明有保庇，「謝謝大家的關心，目前狀況良好準備返家休息」。

▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼民進黨立委蔡易餘6日上午驚傳車禍。（圖／翁伊森攝）

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