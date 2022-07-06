醫師好辣「偷情名醫」影片流出！　因150萬封口費喬不攏

▲神色驚慌的李沅達（右）與徵信業者（左）在三總內湖總院大廳談判。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

三總澎湖分院醫師李沅達遭徵信業者跟拍爆封口費糾紛，本刊透過管道取得當天事發過程影片，其中一段是李與一名男子在醫院大廳面對面嚴肅交談畫面。

本刊調查，影片中與李沅達對話的男子，其實就是徵信業者，雙方談話的內容則與李、謝女二人開房間有關，過程中雙方僵持許久，最終結果是由徵信業者擬了一份「承諾書」讓李簽署。

▲6月13日中午，藥廠女業務開賓士車載李沅達離開摩鐵、返回住處。

這份承諾書內容寫著：「甲方（李沅達）願以新台幣150萬元購買商業祕密一份，乙方（徵信業者）保證祕密不能外流，若外流願賠甲方十倍違約金，甲方若違約，一樣賠乙方10倍違約金…」此外，承諾書也提及，雙方隔日需約至律師事務所正式簽約、付款。

▲李沅達與徵信業者簽下承諾書，同意支付150萬元封口費。

不過，6月14日，李沅達並未現身律師事務所，也拒接徵信業者電話，後來甚至與謝女到台北市警局內湖分局文德派出所報案，指控徵信業者恐嚇取財。

知情人士告訴本刊，徵信業者到警局做筆錄時頻頻喊冤，聲稱當天是因為在內湖三總跟拍李沅達的過程中，不小心被李發現，不得已才坦承有拍到李與謝女開房的畫面，絕非故意威脅勒索，至於150萬元的封口費及承諾書，都是李主動提出，希望擺平此事。徵信業者還告訴李，此案的委託人其實是要跟拍謝女，李的出現並不在預料之中。

▲李沅達事後前往台北市內湖警分局文德派出所（圖）報案，控告徵信業者恐嚇。

該人士還說，李沅達的報警動作惹惱了徵信業者，對方不甘示弱，除了向三總內湖總院檢舉李婚外情、與藥廠勾結，同時還派人遠赴澎湖分院投訴，為的就是出一口氣。據了解，李接受院內調查時否認偷情，強調與謝女到汽車旅館及謝家是為了談事情，更否認替藥廠護航，由於院方查無不法證據，因此並未懲處李。

本刊調查，李沅達從國防醫學院畢業後，就在三軍總醫院內湖總院任職，前年8月調澎湖分院，便帶著孕妻赴澎湖定居，同年，李的大兒子出生，隔年小女兒出生，家庭看似幸福美滿。

至於30歲的李妻雖然擁有台灣大學研究所的高學歷，卻也為相夫教子，專心當起全職家庭主婦，不只常在IG分享育兒心情，也會在臉書幫老公宣傳，夫妻倆各自的臉書也滿是一家四口到處遊玩的全家福合照，照片中的李沅達完全是好丈夫、好爸爸的形象，很難想像他會與藥廠女業務到汽車旅館開房間。



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