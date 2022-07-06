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一家四口睡覺全中毒！除蟲毒死4歲女　吸入殺人劇毒「磷化鋁」

▲台南市本土性登革熱累計達3例，中西區東菜市場將休市2天噴藥消毒。（圖／記者林悅翻攝）

▲業者噴劇毒農藥「磷化鋁」除蟲，害一家四口全中毒「4歲女童身亡」。（示意圖與本文無關／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名劉姓屋主2021年10月委託除蟲業者到家除蟲，不料業者違法使用劇毒農藥「磷化鋁」燻蒸，而且作業過程中未清場，造成劉男一家四口全部中毒送醫，其中一名4歲女童搶救1天後宣告不治。高雄地檢署5日偵結，依過失致死罪嫌將業者林姓、陳姓男子起訴。

劉男2021年10月發現家裡的木製裝潢有蛀蟲後，透過裝潢公司找來48歲林男等人協助除蟲，林男10月18日上午9時許帶著未成年兒子及24歲陳姓員工到他家中進行除蟲作業，在被粉蠹蟲啃咬的木製裝潢上，使用含有磷化鋁的農藥「好達勝」進行燻蒸。

林男3人進行燻蒸時，只以塑膠袋蓋住裝潢，且未要求劉男一家離開，還讓對方待在其他房間，除蟲結束後就離開。劉男直到晚上都還聞到除蟲劑的味道，不料隔天（19日）凌晨家中4人陸續出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，隨即帶家人到醫院求救，其中4歲女兒因吸入過量磷化鋁，導致心肺等多重器官壞死，20日宣告不治。

據悉，磷化鋁是一種高毒性無機化合物，經常被用在殺蟲劑、殺鼠劑、或是熏蒸劑，以用來儲存穀物，它可以用來殺死蟲和小型的哺乳動物像是鼴或齧齒目，人體急性吸入會引起頭痛、衰弱、噁心、嘔吐、呼吸短促、腹痛等，嚴重時會發抖、痙攣、呼吸困難，甚至死亡。

高雄地檢署根據法醫解剖報告及農委會函文，發現使用含磷化鋁的農藥除蟲時，必須具備專業證照且周圍2公尺不能有人，而林男等人施作時沒有證照，也沒有進行清場，死者劉姓女童的鑑定報告也顯示，確實是因磷化鋁中毒出現併發症而死，認定業者有過失，5日依過失致死罪嫌起訴林男及陳男。

根據《聯合新聞網》報導，一名不具名除蟲業者表示，好達勝是劇毒農藥，多用在倉庫除蟲使用，必須有專業證照才能使用，過程中也要遵守相關規範，用在一般住宅中已屬「違法」，而且就算是在倉庫使用，至少也要等5天才能靠近，事件中屋主當晚就在屋內睡覺，難以置信。

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