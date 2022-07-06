單親媽媽拒絕兒子坐肩膀！「大男孩真實反應」惹網感動：這舉動是天使

文／妞新聞

爸爸用手有力地一把托起家中小寶貝、放在雙肩上「飛高高」…你小時候也有這樣的回憶嗎？這個在韓國稱為「목마」，也有人叫做騎脖子的動作，卻意外在韓網引起熱烈討論，甚至逼哭百萬網友，主角就是一對「單親媽媽母子黨」，讓我們看看發生了什麼事？

單親媽咪帶兒子來野餐

當小男孩說：我好想爸爸…

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▲單親媽媽母子黨互動，路人真實反應暖爆（圖／youtube ，下同）

小男孩：「媽媽～我想要坐在肩膀上」，單親媽咪：「媽媽沒辦法、沒有力氣，之後再背你，媽媽對不起你」，接著小男孩又難過表示：「爸爸都讓我坐在肩膀上，好想念爸爸」，媽媽回答：「我們不是說好等你長大，再跟你說為什麼不能跟爸爸一起生活嗎？」在一旁無意間聽到這段對話的你，當該名媽媽準備離開買食物，暫時請你與朋友幫忙看一下孩子，你會怎麼做？

韓國YouTube頻道「오도씨（ODOSSI）」特別請一對母子做這個社會實驗，把場景拉到假日聚集滿滿野餐人潮、首爾漢江旁的公園拍攝，趁著單親媽咪短暫離開的空擋，把路人與8歲小男孩最真實的互動完全記錄下來…

可以看到影片中，分別找了多組以男性為主、不同年齡層的的團體「托兒」，大家不只一口答應，為了緩解小男孩的緊張，都很親切地要他：「靠過來一起坐吧！」「要不要吃炸雞？」「喜歡看什麼漫畫？」同時詢問男孩的名字、年紀。

大男孩們的第一次（？）

不約而同做「這舉動」感動百萬網友

接著大家似乎都聽見之前母子間的對話，不約而同問小男孩：「你想坐肩膀嗎？」還有一群大男孩還變成了猜拳大亂鬥，最後推舉「力氣最大的成員」負責扛小男孩（笑）。

漢江旁，一個個動作生疏、手腳有點無措的青年們，小心翼翼的借出自己的肩膀給初次見面的小男孩，雖然一看就是新手，依舊抓緊小孩的雙腳、穩穩站起來行走，只為了完全一個小心願，還有人擔心小男孩往後倒，全程「用手護在小孩背部」，感人影片一上傳立刻吸引廣大網友注意，紛紛大呼：「感動到鼻酸～」

溫暖的影片也引起許多共鳴，同時釣出許多單親家庭父母的熱烈回應，一名育有一子、一女的單親媽媽有感而發留言：「10年以上獨自的育兒生活已經發生過無數件類似的事情，不只無法玩木馬，兒子因為沒人陪同進去男子浴池，一次汗蒸幕都沒去過」、「要單親媽媽扛小孩在肩膀上真的很難，這些大男孩心地真美」，「腰、脖子會痛、甚至衣服也會弄髒，真的很謝謝大家不用回報的幫忙～」

「오도씨（ODOSSI）」之前也曾拍攝過「單親爸爸無法幫女兒綁頭髮」的街頭偷拍實測影片，當時吸引接近180萬人次觀看，感人畫面被瘋傳。（有興趣的妞妞一定要點開來看！）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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