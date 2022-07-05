



▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（5）日與台北市議員參選人李彥秀一同出席選舉行程，被問及北市府市長黃珊珊以及指揮中心指揮揮官陳時中請辭時機點，蔣萬安無奈重申兩次，「這問題我被問了兩個星期，但我不是黃珊珊的發言人。」

民進黨擬推派前副總統陳建仁或陳時中參選台北市長，蔣萬安回應，「民進黨要派誰出來參選都是民進黨的盤算，他們機關算盡」，台北市民期待的是希望能帶來改變，大步向前改善缺失，解決市政缺失的人，而不是政黨內的派系角力，滿腦都是選後相關利益的分配。

至於黃珊珊仍未說清是否以無黨籍參選，也為請辭台北市副市長，蔣萬安苦笑回應，表示這個問題他被問了兩星期，但他不是黃珊珊的發言人，選不選是他的決定，尊重每一個人的選擇，現階段的自我規劃就是積極的基層勤走，一步一腳印，照著既定的步伐、節奏往前邁進，也沒有天花板，極力爭取絕大多數民眾信任，而北市府無論是防疫、施政，都應接受民眾檢驗，只要防疫有缺失，他都會站在監督的立場指出問題。

此外，近日有媒體稱蔣萬安「天龍國王子」，蔣萬安表示，民主時代沒有什麼王子，他選過兩次立委，都非常貼近基層跟了解民眾心聲，他就是一步一腳印，實實在在做事，知道他的人就知道他做人做事都很實在。

昨日前市長郝龍斌指出衛福部長陳時中能拿下35%支持度，蔣萬安指出，沒有設限的天花板，每一票都很珍貴，跑行程時一雙手一雙手地握，希望成為市民的最佳選擇。