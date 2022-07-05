朱俐靜癌逝！網淚「秒聯想她」歌都超好聽　PTT炸回憶樓：真的震驚

▲朱俐靜3日癌逝。（圖／翻攝朱俐靜IG）



網搜小組／劉維榛報導

出道13年零負評歌手朱俐靜於3日乳癌逝世，享年40歲，歌壇之星殞落，讓粉絲悲痛不捨。面對人生無常，PTT鄉民也感嘆發問「當年阿桑過世你們有很驚訝嗎？」

嗓音穿透力十足的朱俐靜憑從《超級偶像》冠軍出道，成名曲包括《不完美的完美》、《今天我想來點》、《存在的力量》等，不料她於2020年被診斷罹患乳癌。

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事實上，朱俐靜2021年10月以病友身分出席乳癌防治公益記者會，她曾透露病情控制得不錯，仍持續用中藥和標靶藥物治療，但仍出現4大副作用：皮膚比較乾、臉會水腫、髮質變差、腿部出現紅疹，甚至一度唱歌時會頭痛。

面對朱俐靜驟逝，家人於昨（4）日發聲明，「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒。」

痛心消息曝光後，一名PTT網友聯想到歌手阿桑同樣罹患乳癌病逝，「看到朱俐靜過世真的很驚訝，讓我想起...很久以前聽到阿桑過世一樣驚訝，葉子一直到現在還是覺得好聽，當年阿桑過世，你們有很驚訝嗎？」

阿桑演唱偶像劇《薔薇之戀》經典片尾曲「葉子」，至今仍是暢銷歌曲，她於2008年診斷出乳癌末期，之後就暫停所有演藝事業專心治療，當時男友也一直陪在她身邊，沒想到後來卻因癌細胞迅速擴散，才半年時間就已經離開人世，得年34歲。

除了阿桑之外，大陸劇《甄環傳》主題曲的演唱者姚貝娜也是因罹患乳腺癌逝世，她在原本已經病癒，但在2014年6月復發，癌細胞快速轉移到大腦和肺部，也是在短短半年的時間內逝世，得年33歲。

▲阿桑演唱的《葉子》，是許多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YouTube）



▲姚貝娜人生正值巔峰，不敵病魔過世。（圖／翻攝姚貝娜微博）



底下網友紛紛回憶淚曝，「阿桑跟姚貝娜都非常震驚」、「張雨生車禍最令我驚訝 當年我還是大學生」、「朱俐靜跟小鬼比較震驚」、「小鬼超驚嚇，過世前都還在玩很大看到他，感覺超不真實，明明還正在活躍中」、「麥克傑克森也是」、「三浦春馬跟竹內結子最讓我震驚」、「阿桑真的很可惜，歌都很好聽」、「許瑋倫當時震驚的點在於，當時很多人看到新聞才知道是誰」。

▼網友各種不捨。（圖／翻攝PTT）



▼小鬼因主動脈剝離造成血管阻塞，在家猝逝。（圖／翻攝自小鬼IG）



▼許瑋倫2007年拍戲途中發生車禍，2天後傷重不治，得年28歲。（圖／翻攝自許瑋倫粉絲團臉書）

