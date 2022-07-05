　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朱俐靜癌逝！網淚「秒聯想她」歌都超好聽　PTT炸回憶樓：真的震驚

▲▼ 。（圖／翻攝朱俐靜IG）

▲朱俐靜3日癌逝。（圖／翻攝朱俐靜IG）

網搜小組／劉維榛報導

出道13年零負評歌手朱俐靜於3日乳癌逝世，享年40歲，歌壇之星殞落，讓粉絲悲痛不捨。面對人生無常，PTT鄉民也感嘆發問「當年阿桑過世你們有很驚訝嗎？」

嗓音穿透力十足的朱俐靜憑從《超級偶像》冠軍出道，成名曲包括《不完美的完美》、《今天我想來點》、《存在的力量》等，不料她於2020年被診斷罹患乳癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，朱俐靜2021年10月以病友身分出席乳癌防治公益記者會，她曾透露病情控制得不錯，仍持續用中藥和標靶藥物治療，但仍出現4大副作用：皮膚比較乾、臉會水腫、髮質變差、腿部出現紅疹，甚至一度唱歌時會頭痛。

面對朱俐靜驟逝，家人於昨（4）日發聲明，「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒。」

痛心消息曝光後，一名PTT網友聯想到歌手阿桑同樣罹患乳癌病逝，「看到朱俐靜過世真的很驚訝，讓我想起...很久以前聽到阿桑過世一樣驚訝，葉子一直到現在還是覺得好聽，當年阿桑過世，你們有很驚訝嗎？」

阿桑演唱偶像劇《薔薇之戀》經典片尾曲「葉子」，至今仍是暢銷歌曲，她於2008年診斷出乳癌末期，之後就暫停所有演藝事業專心治療，當時男友也一直陪在她身邊，沒想到後來卻因癌細胞迅速擴散，才半年時間就已經離開人世，得年34歲。

除了阿桑之外，大陸劇《甄環傳》主題曲的演唱者姚貝娜也是因罹患乳腺癌逝世，她在原本已經病癒，但在2014年6月復發，癌細胞快速轉移到大腦和肺部，也是在短短半年的時間內逝世，得年33歲。

▲阿桑逝世，到現在《葉子》還是很多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

▲阿桑演唱的《葉子》，是許多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YouTube）

姚貝娜。（圖／翻攝姚貝娜微博）

▲姚貝娜人生正值巔峰，不敵病魔過世。（圖／翻攝姚貝娜微博）

底下網友紛紛回憶淚曝，「阿桑跟姚貝娜都非常震驚」、「張雨生車禍最令我驚訝 當年我還是大學生」、「朱俐靜跟小鬼比較震驚」、「小鬼超驚嚇，過世前都還在玩很大看到他，感覺超不真實，明明還正在活躍中」、「麥克傑克森也是」、「三浦春馬跟竹內結子最讓我震驚」、「阿桑真的很可惜，歌都很好聽」、「許瑋倫當時震驚的點在於，當時很多人看到新聞才知道是誰」。

▼網友各種不捨。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▼小鬼因主動脈剝離造成血管阻塞，在家猝逝。（圖／翻攝自小鬼IG）

▲小鬼「主動脈剝離造成血管阻塞。（圖／翻攝自小鬼IG）

▼許瑋倫2007年拍戲途中發生車禍，2天後傷重不治，得年28歲。（圖／翻攝自許瑋倫粉絲團臉書）

▲許瑋倫（圖／翻攝自許瑋倫粉絲團臉書）

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了
快訊／林智堅論文被爆抄襲！　母校中華大學回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再睜眼已失語！媽腦中風「默默哭了」　婆婆6字全場怒：太惡劣

Google熱搜「無碼男來台灣了」　畫面傻眼！老司機：真的很硬要

指揮中心已收到「恩恩案」報告！　陳時中：專家審視中

吃火鍋巧遇舊友秒被酸6字　美甲師氣炸：教養擺在家！

7／15起國旅補1300元！買高鐵票「再打65折」優惠好康一次看

快訊／幼兒莫德納本週到貨、Novavax縣市分配狀況　莊人祥14:00說明

小叔狂炫耀孩子讀名校嗆：妳兒子不用功　人妻無奈揭真相

美戰迷尖叫！美少女戰士限定店登陸台中　巨型上弦月打卡點一次看

台南永康就業中心　7月幸運星找工作送巧克力

星宇航首招日籍客艙組員！再增「日本新航點」時間曝光

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

再睜眼已失語！媽腦中風「默默哭了」　婆婆6字全場怒：太惡劣

Google熱搜「無碼男來台灣了」　畫面傻眼！老司機：真的很硬要

指揮中心已收到「恩恩案」報告！　陳時中：專家審視中

吃火鍋巧遇舊友秒被酸6字　美甲師氣炸：教養擺在家！

7／15起國旅補1300元！買高鐵票「再打65折」優惠好康一次看

快訊／幼兒莫德納本週到貨、Novavax縣市分配狀況　莊人祥14:00說明

小叔狂炫耀孩子讀名校嗆：妳兒子不用功　人妻無奈揭真相

美戰迷尖叫！美少女戰士限定店登陸台中　巨型上弦月打卡點一次看

台南永康就業中心　7月幸運星找工作送巧克力

星宇航首招日籍客艙組員！再增「日本新航點」時間曝光

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

楊繡惠2度悲喊「好人不長命禍害遺千年」　心痛曝與朱俐靜私下互動

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

高中最後一名「現在在幹嘛？」　他當3家餐廳老闆！網1句話曝關鍵

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

華碩最新「永續報告書」正式上線！　以四大主軸超前接軌國際

元元「因為媽一句話」突破尺度！布料少到只有遮點

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

醫打4劑確診　無症狀！曝「發現中獎」原因

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

國旅補助「旅宿名單」出爐　最高折1300元

朱俐靜乳癌逝　醫曝1原因年輕人易惡化

她確診「喉頭一甜、咳大量鮮血」　嚴重後遺症曝

八年級被時代剝奪　放棄結婚生子

國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　「這兩招」住房爽折1300

朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝

國營跟公職哪種好？網一面倒選它

最強奶媽澎湖美照曝光！PO比基尼橫躺圖複習

更多熱門

相關新聞

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

歌手朱俐靜從《超級偶像》出道，2020年罹患乳癌，抗癌2年仍不敵病魔，7月3日逝世，事實上，演藝圈中不少女星都是因為乳癌過世，且病程相當快速，像是阿桑、姚貝娜、後藤希美子、薇薇安等人，尤其薇薇安更是在住院短短1個多月就病逝。

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

朱俐靜河濱撿到汪　全心寵2毛孩

朱俐靜河濱撿到汪　全心寵2毛孩

朱俐靜乳癌病逝　鄭文燦臉書PO文哀悼

朱俐靜乳癌病逝　鄭文燦臉書PO文哀悼

醫揭「年輕得乳癌」易惡化2原因！危險族群曝光

醫揭「年輕得乳癌」易惡化2原因！危險族群曝光

關鍵字：

朱俐靜乳癌過世小鬼阿桑許瑋倫

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面