台中屁孩暴打老翁！「馬東石」勸架帥大叔現身：被法辦不埋怨

記者趙蔡州／綜合報導

台中西屯區一間聚集八大行業的大樓，日前發生屁孩欺負80歲洪姓老翁，結果反遭老翁朋友打趴在地，影片讓網友紛紛叫好。其實在老翁的朋友與其他熱心人士到場支援前，有一名身形似最強大叔、韓星馬東石的大哥率先出手勸架，如今他也現身在鏡頭前，解釋為何會介入糾紛。

根據《東森新聞》報導，這位被網友稱為「馬東石」的男子表示，當時他透過監視器畫面看到，80歲洪姓老翁被3名年輕人包圍，老翁一直道歉仍被對方逼到牆角，在3名年輕人短暫離開時，老翁還搭電梯回到樓上避難，下樓時沒有叫人支援，沒想到年輕人還是死纏不放，讓他決定下樓勸架。

而在他介入勸架後，不久電梯門突然打開，一群人突然衝上去暴打3位年輕人，他事後一問才知道，下樓幫忙的除了有洪姓老翁的朋友外，也有其他見義勇為的熱心人士，「他們也是看螢幕發現情況，我有問他們，如果被社維法辦，我們都不會埋怨，也會配合，因為不鼓勵所有的以暴制暴」。

▲台中屁孩暴打老翁，大叔挺身勸架。（圖／截取自記者爆料網）

其實衝突發生後，網路一度傳出洪姓老翁可能是角頭老大，後來發現其實是昔日「十五神虎幫」的幫派成員，十五神虎幫活躍於民國60、70年代，近年在幫派領導人物相繼去世或隱退，幫派名號才逐漸消失於江湖。

洪翁雖然不是角頭老大，但他的確有前科。至於事件的後續，台中警方表示，當事人互不提出傷害告訴，只是施暴的行為已違反社會秩序維護法，訊後仍將胡男、陳男、盧男等3人依法送辦。

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