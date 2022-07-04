臨演遭罵「像十大槍擊要犯」怒提告　被翻出一堆黑歷史敗訴

▲一臨時演員提告控訴同行罵他「長相根本是十大槍擊要犯」，經士林地院審裡，認為對方並非針對他的長相攻擊，判處無罪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一臨時演員阿龍(化名)指控同行小弘(化名)，於去年在法庭上罵他「長相根本是十大槍擊要犯」，讓他感到名譽受損而提告；小弘表示，因阿龍在工作上有許多黑歷史，所以他在頭像放上阿龍的照片，在LINE群組警示大家注意，結果被阿龍提告，所以他才會在法庭答辯時，稱他放阿龍的頭像，就像放「十大槍擊要犯的通緝單一樣」。經士林地院審理，認為小弘並非針對阿龍的長相攻擊，判處小弘無罪，全案還可上訴。

判決書指出，阿龍與小弘都是臨時演員，因在LINE群組互相侮辱而打官司，2人皆被判刑，阿龍又再提告，指控去年小弘在法庭上公開罵他「長相根本就是十大槍擊要犯」，讓他覺得名譽受損。

此案起源於2020年，小弘在LINE上將暱稱改為「缺乏常識與智商」，並以阿龍照片作為大頭貼後，又在LINE群組上張貼訊息等行為而吃上公然侮辱官司，阿龍也另外提告小弘擅自使用他的頭像是侵權行為。

小弘上法庭答辯時，痛罵阿龍：「他是個連台詞都沒講過半句，連走位都會被罵的大堆頭臨演」、「他的頭像就像十大槍擊要犯的通緝單一樣，他被黑名單封殺這些都是事實」，甚至表示「我為了劇組的和諧，為了現場拍攝的環境，告誡大家要遠離此人」等語。

當時也有他人作證，阿龍工作時會遲到、偷吃道具餐，導致劇組無法連戲，還會偷劇組的便當及專用的飲料，也曾莫名其妙打開別人經紀人的車門，要求載他回家，且對女演員言語性騷擾，像「火神的眼淚」也將其列為黑名單等語。

法官認為，小弘在庭上表示「他的頭像就像十大槍擊要犯的通緝單一樣」，只是將他使用阿龍的照片，形容成張貼十大槍擊要犯的通緝單一樣，具有警示告誡他人的效果，並非單純針對阿龍的長相進行攻擊貶抑。

法官指出，阿龍也指控小弘同日當庭所述：「阿龍是所有劇組及經紀人的黑名單」、「阿龍在通告現場對女生性騷擾」，但已遭檢察官判定不起訴，表示這些事並非全屬虛構捏造，判處小弘無罪，全案還可上訴。