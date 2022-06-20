前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！凌晨徘徊巷弄太詭異遭查獲

記者張君豪／台北報導

曾多次榮獲廣播節目金鐘獎的前警廣知名廣播主持人「阿國」洪宗適（57歲、多項毒品前科），再次遭台北市警方查獲持有安毒！阿國6月19日凌晨3點行經松江路38巷內，遭到轄區中山警分局警備隊警員盤查，警員認為洪男當時看起來神色異常，發現他身上持有一小包安毒殘渣袋及吸食器，依法逮捕帶回。

▲前警廣知名節目主持人「阿國」洪適宗19日凌晨遭警方查獲持有安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前警廣知名節目主持人「阿國」洪適宗19日凌晨遭警方查獲持有安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警備隊表示，後來才知道所逮捕持毒男子是前警廣知名廣播節目主持人「阿國」洪宗適，洪男曾在警察廣播電台擔綱主持下午4～6點的「阿國時間」，陪伴用路人度過2小時時光，堪稱警廣知名當紅主持人，也曾榮膺金鐘獎廣播節目獎殊榮，但洪男早在2-3年前就遭查獲持有吸食毒品，也因此丟掉廣播主持工作。

洪適宗遭中山警方逮捕後向警方表示，因失業生活、家庭壓力大，才會又拿出封塵多年以前留下的安非他名吸食，想藉此消除疲勞，未料又遭警網攔檢查獲，感到相當懊悔，警訊後依觸犯《毒品危害防制條例》將他移送台北地檢署複訊。

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