旅館衛生紙盒驚見「針筒」！櫃檯拿到卻冷處理　網曝暗黑內幕

▲住旅館時會留意房間是否乾淨。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

在外面住宿發現詭異物品該怎麼辦？一名女網友表示，最近和男友一起到旅館休息，但意外發現衛生紙盒底部放了一支針筒，疑似是吸毒用的，讓她非常緊張，急忙拿給櫃檯人員，但對方處理態度卻非常消極，讓她不知道該怎麼辦。有曾做過相關行業的網友看到後，透露旅館的「暗黑內幕」。

原PO在「Dcard」發文表示，當時他們發現衛生紙盒底部放了一支疑似吸毒過後的針筒，隨即拿給櫃檯，對方表示會處理跟注意狀況。但他們離開後越想越不對勁，發現旅館似乎沒有要報警的意思，又回頭追問狀況，沒想到櫃檯人員卻說把針筒丟掉了，但下秒又改口說「沒有丟掉並且會釐清處理好」。

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▲▼原PO在衛生紙盒內發現針筒。（圖／翻攝自Dcard）

由於原PO當時有使用接近底部的衛生紙，擔心會有衛生疑慮，未料櫃檯人員卻以新冠病毒為例，說「就算有病毒也隔了一天，並不會造成傳染」，讓他們聽了相當傻眼，好奇問如果旅館後續沒有處理，是否應該要幫忙報警，「上來問問大家的想法，或是有沒有人有類似的經驗，或者是相關領域的人知道怎麼處理比較好」。

不少網友看到後紛紛留言表示，「好噁」、「這種很危險，有錄影片還是照片？面紙盒有確定的證據是那間旅館的？怕的是沒有太多證據，警察不知道會不會管」、「雖然不曉得那針筒是用來施打什麼，但感覺旅館應該報警，提供數日內有入住這間房的登記資料，搞不好就抓到有吸毒前科的人或通緝犯了」、「這沒辦法證明是誰的，到時候說是你們的？雖然一驗就知道不是，但也真心麻煩，而且對旅館來說這種事，真的多一事不如少一事」。

也有曾在旅館工作過的網友指出，「汽旅不會為了抓吸毒犯而報警，畢竟有些旅館都是靠這些人賺錢，另外不會報警的原因是怕公司名譽受影響，頂多會惹麻煩或造成公司損失的才會禁止這些（吸毒客）人來，然後基本上會跟你私下和解～看業主反應就知道他們有在收哦」，還有人說，「基本上這種事情旅館不太能報警，跟高嘉瑜被家暴事件一樣，這涉及旅客隱私和個資問題」。

因此不少人建議，「你真想處理就是要自己找人處理」、「是我的話我不會告知旅館，我會直接報警，因為我也不確定是旅館的，還是前一個客人的、還是常客的，請警察處理會比較公正吧」、「當下發現報警處理比較好，這樣子旅館會被警察追問及追查」。