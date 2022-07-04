外送員驚見恐怖男客！被誘進入變態陷阱　千人嚇瘋「聞到味道了」

網搜小組／柯沛辰報導

新竹一名外送員3日送餐到北門街公寓套房，不料竟遇到男客人全裸取餐，還用剛摸過下體的手付錢，讓他當場傻眼。事後，友人分享密錄器畫面，提醒廣大外送員，若接到這張訂單，務必注意自己的安全。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，一名男外送員習慣工作時開啟密錄器，保障自身權益，不料3日依要求送餐到公寓4樓，竟發現男客人承租的雅房大門敞開，而且全裸躺在床上，疑似正在「打手槍」。

▲男客赤裸躺在床上，正忘我地享受「個人時光」。（圖／爆料公社）

事實上，外送員都會提前傳訊，告知即將抵達，但男客人不僅主動打開房門，而且見到外送員上門，仍不慌不忙，反倒悠悠哉哉從床上起身、付錢，似乎有意為之。不過，外送員相當敬業，最後鎮定收錢，順利完成訂單。

原PO分享影片後，不禁砲轟「換作是女外送員送上來四樓的話呢？這位新竹客人的不止一次被爆了，那麼愛露怎麼不去城隍廟露？還有科技執法幫你記錄！」

▲▼男客剛摸過下體，隨後用同一隻手付錢。（圖／爆料公社）

許多網友也紛紛留言，「你還沒到，門就是開的耶！太故意了吧」、「看來他男女通吃」、「搞不好他就是衝著男外送員來的」、「同棟的女生也好危險」、「有錢叫外送！沒錢買內褲！可憐！」、「噁男，必須肉搜給他朋友和家人知道」、「我是房東肯定把他踢出去」、「這麼小還敢丟人現眼」、「跟他說你正在直播」。

還有人建議，「他剛摸完下體，你還收現」、「聞到味道了」、「應該隨身帶酒精消毒，直接往他嚇面噴」、「直接回報平台，拒絕接單」、「應該規定送到1樓，叫客人自己下來拿」、「外送員進到住家裡面，真的是增加風險」。

對此，北門派出所表示，當事外送員已到派出所報案，目前案件偵辦中，若民眾有發現其他具體資訊，或其他可疑的人、事、物，請立刻來電聯繫，將派員處理。

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