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他騎YouBike到台南「只能折返高雄」！氣炸PO文：為何不能還

▲▼ubike,微笑單車,YouBike,公共自行車,共享單車,公共自行車租賃系統,大眾交通,便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

▲男子騎乘YouBike從高雄到台南，發現不能歸還。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯振中報導

全台各縣市廣設公共自行車，除了節能減碳，也能提高民眾搭乘大眾運輸的意願。不過，一名男子在高雄租借了公共自行車「YouBike」，一路騎到台南去，卻發現無法歸還，讓他相當傻眼，只能再度折返回高雄，忍不住質疑「為何不能跨縣市借還」，貼文曝光後，瞬間引起熱議。

這名男子在「爆怨2公社」表示，他將高雄的YouBike騎到台南，打算要還車時，卻發現台南的公共自行車是「T-Bike」，因此無法歸還，只能夠折返回高雄。

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▲▼男子從高雄騎到台南，發現不能歸還。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲男子從高雄騎到台南，發現不能歸還。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

碰到傻眼的情況，讓男子忍不住抱怨，同樣都是台灣的公共自行車，為何不能跨縣市歸還，就連同一家YouBike也不能從台北騎到台中歸還。

男子的經歷曝光後，不少人留言批評，「公司都不同，你不可能在A銀行借錢然後去B銀行還錢」、「因為它不是要讓你騎跨縣市用的」、「下次我去和運租車…然後到格上還車…你看如何」、「就是拿7-11的Icash卡要到全家用，然後抱怨為什麼不給用的概念」、「…跨縣市的，你確定可以這樣嗎？又不是租車公司甲地租車乙地還。」

▼事實上，YouBike能夠跨縣市歸還，但要支付調度費。點圖可放大。（圖／翻攝YouBike官網）

▲▼騎到台南發現不能還。（圖／翻攝YouBike官網）

此外，依據YouBike官網內容，無論是YouBike1.0或YouBike2.0都能夠跨縣市歸還，只是需要支付「跨區調度費用」，價格落在250元至1,065元不等，算下來還是原縣市歸還，再搭乘其他大眾運輸會比較划算。

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