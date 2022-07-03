陸史上最大訂單292架空巴　波音歸咎政治因素：令人失望

▲大陸三大航訂購史上最大筆訂單，292架空巴 。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

大陸三大航空公司1日宣布與法國空巴訂購總計292架A320NEO系列飛機，總金額高達372.57億美元。消息一出，引發巨大關注。根據《路透社》報導，美國波音公司表示，「地緣政治分歧繼續制約美國飛機出口，令人失望」。

陸官媒《環球時報》也引述該報導稱，身為空客的競爭對手，波音這次失去史上最大筆訂單，認為是「地緣政治分歧」，並且補充說明，「將會繼續敦促美中兩國政府進行有成效的對話」。

有分析人士表示，波音方面過於強調政治因素有避重就輕之嫌。近年來，波音最暢銷的737 Max機型發生多次嚴重事故，並被媒體爆出認證過程中的一系列問題，波音的口碑大受衝擊。

另一方面，空巴不斷加大對陸投資。根據空巴官網介紹，空巴民用飛機在大陸包括位於各地的合資公司在內共有超過1900名員工，不僅在天津有總裝線，空客中國研發中心上個月24日已簽約落戶蘇州工業園區。

綜合陸媒報導，南方航空、中國國航、中國東航於1日先後宣布，擬購買292架空客A320NEO客機，目錄價格總計為372.57億美元，換算成人民幣超過2400億元。

三大航公告顯示，飛機購買合同交易金額是經合同簽訂雙方以公平磋商釐定。實際交易中空客公司會給予航司較大優惠幅度，因此本次購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。根據三大航往期公告，此次交易是三大航有史以來，飛機購買訂單數量最大和訂單金額最高的單筆訂單。