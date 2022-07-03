家人重男輕女引發她「子宮問題」！無意識植入「不想當女人」設定

▲婦女疾病也與「原生家庭木馬程式」有關。（示意圖，與本文當事人無關／門諾醫院提供）



文／李欣頻

摘自／方智出版《原生家庭木馬快篩》

我曾為有婦科問題的個案尋線找到原生家庭木馬，現在將軌跡整理如下：

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乳腺炎

來找我的女學生中，若有胸部問題，如乳腺炎、乳房結節、乳癌等，平常多半都有壓抑自己情緒的狀況，特別是對自己的伴侶有過不滿、忿怒卻沒抒解。所以，如果自己對前任、現任還有恨意或不平衡的怨氣，可以身體與心理雙管齊下，多按摩疏通經絡，並在心中以愛化解過去的怨氣，使之不再成為自己未來的新病因。

子宮或骨盆腔問題

例如經痛、骨盆腔發炎、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮卵巢癌症等等。我有三個女企業家學生分別找過我查殺木馬。她們來自不同地方、不同背景，卻有近似的原生家庭模組：都是在重男輕女的家庭長大，從小母親就跟她們說：「男人是靠不住的，要靠自己，要自救、自立、自強。」有些還伴隨母親被父親家暴卻隱忍的狀況，讓她們得讓自己強大起來保護媽媽、抵禦爸爸。

還有一個共同點，就是她們的事業心都很強。這當然完全沒問題，問題在於她們潛意識設定成「女人是弱的」，所以要把自己活得像男人，結果她們三位都有婦科問題，不是子宮肌瘤、子宮腫瘤，就是卵巢癌，而且子宮和卵巢都被割除了，符合自己潛意識或無意識中「不想當女人」的設定——否定女性特質／女性器官的頻率，開始內傷自己的婦科部位，造成「得病以移除」的事實。

所以我要強力建議，如果妳的原生家庭也有這種狀況，請務必解除潛意識設定，改成：做為女人也可以活出生命力，也可以自主有力量。

就算父母比較愛哥哥或弟弟，但我們最珍愛的就是自己，這個被「輕忽」角色的禮物就是：雖然從小活在不公平的環境，但我們可以提早學會看見自己的價值、相信自己、尊重自己、敬愛自己，不必爭、不比較，反而會比兄弟們成長更多。

如果比較年輕的學生有經痛問題，而且她有兄弟姊妹，我都會問上述這類標準問題；如果她感覺到家裡的長輩（爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、外公、外婆等）重男輕女，我就會協助她清理印記，也會請她去看紀錄片《姐姐》，透過這部龍鳳胎家庭重男輕女的影片，練習思考：如果自己是影片中的姊姊，該怎麼不被「強烈烙印」負向印記？

比較極端的「重男輕女」個案，是一個年約35歲、子宮和卵巢癌末期的女生，她來找我時，子宮和卵巢都已經被割除了，但癌細胞又轉移到骨盆腔。我跟她見面時，她已經瘦骨如柴，後來與她深度訪談後發現，她的原生家庭有「重男輕女」的負向印記—她聽親戚轉述，她還在媽媽肚子裡時，媽媽就經常跟爸爸吵架，媽媽想拿掉她，所以她在子宮裡就被種下「恐懼活不了的木馬」，導致她潛意識覺得自己不值得活下來，從小就有厭食症。

她的病發生在子宮和卵巢等婦科部位是很容易理解的，因為這裡是她最早被印記恐懼的源頭，甚至等到子宮、卵巢割除後，這負向印記還在發揮作用，繼續在她的骨盆腔引發癌變。

她自述可能因為自己是女生，所以父母想拿掉她，或許她的身體就是因此開始創造「拿走女性器官」的疾病頻率，這樣就可以變成男孩，父母就會重新愛她。

自從她生病後，經常對身邊照顧她的人發脾氣。我問她：「妳真的想活下來嗎？」她說：「想！」我說：「非常重要的是，千萬不要拿自己的身體健康報復父母，也不要以憤怒吼開身邊關心妳的人。如果妳已經決定要過新版的生活，可以用想像的方式，把舊版的自己移除，換一個全新誕生版的自己⋯⋯妳可以重新找乾爸乾媽，我也非常願意做妳的姊姊，讓妳暫時與原生家庭父母的舊印記脫勾，重新建立第二次生命。

可以的話，我想給妳兩個具體可做的練習：

一、每天到大自然裡，趴在瑜伽墊或草地上，想像自己肚臍有一條新臍帶，連接到地球裡面大地之母的子宮中心。同時讓太陽曬背脊，讓陽光進到每一節脊椎，重新活化生命動能、恢復生存意志力，並想像自己把這部中毒的舊電腦蒸發光，直接建立新的電腦—透過以天為父、以地為母的方式重新誕生。

二、以「新電腦」的頻率開啟新生活，之後若又跑出任何想法，先檢查是新電腦還是舊電腦發射出來的。如果是舊電腦，就直接銷毀，換成全新電腦頻率，內建無條件的愛、安全、信任、健康、自信、力量、快樂。吃飯的時候，如果又不想吃，就直接問自己：這是新電腦還是舊電腦的頻率？我們這樣練習七天試試看？

她聽了很高興，但下一秒突然從對面坐到旁邊跟我說：姊姊，妳看，我這裡開過刀、我那裡痛⋯⋯，我馬上告訴她：「妳不需要跟我或身邊的人抱怨、訴說、創造自己這裡痛或那裡痛，來讓我們關心妳。妳潛意識或許以生病的方式，想讓爸媽同時來關心妳（過去也有很多次成功的例子），但這不是真相，而是不斷創造疾病的源頭頻率發射器。「以病贏得關愛」的模組會為妳繼續創造應接不暇的病痛，所以清除原生家庭的負向印記是非常重要的。

無論妳狀況如何，我們永遠都會無條件地關愛妳，但我希望妳要全力聚焦在自己的康復而非疾病，改成以決定「康復／健康」的方式來說話，以「活」的方式活，不要再以「死」的方式活，好嗎？」她說：「好！」

我還遇過一個「重男輕女」的反例，就是父母過度偏愛她造成的婦科問題：這一名年約45歲的女子已經因癌症切除子宮、卵巢，目前癌細胞還擴散到大腸、肝、胰臟，部分大腸也被切除。

我問她小時候的印象中，父母哪件事讓她感到很受傷？她說：「小時候因為父母比較疼我，哥哥很嫉妒，經常趁爸媽不在家時重打我，有一次還把我摔向門板，導致我的鼻與嘴都撞傷流血，門還因此被撞出一個大洞。但我媽一進家門，第一時間卻關心：『門撞成這樣還能修嗎？』這讓我很受傷，覺得自己不如一扇門有價值，從此以後我再也感覺不到家人的愛，自己沒有活下來的意義⋯⋯」

她不知道自己這一連串婦科疾病的自毀程式，與這個撞門創傷事件息息相關。當我寫出這兩件事相關的方程式給她看時，她很驚訝，並提到她現在有兩個女兒，小女兒比較漂亮、比較受她寵愛，有一次她看到6歲的大女兒在打3歲的小女兒，她氣急敗壞地把大女兒毒打一頓，但如果是小女兒打大女兒，她則會罵大女兒怎麼不讓著妹妹一點。

我跟她說：「千萬不要讓上一代的『偏心』模組繼續烙印傷害下一代，以免大女兒繼承了妳自毀婦科部位的負向印記。」然後我請她一定要跟母親、哥哥說出當時那件事對她造成了多大傷害，之後就可以選擇原諒他們、釋放自己，否則她心中的恨會持續加暴於自己的身體健康；此外，我請她回家後一定要找時間跟大女兒道歉，讓悲劇到此為止，不再代代繼承。

我還看過幾位有子宮肌瘤、骨盆腔發炎的個案，她們的共同點都是在親密關係上有過不愉快的經驗，導致對「性」有罪惡感、恐懼和排斥。如果她們夫妻間親密關係有狀況，其伴侶有時也會出現攝護腺的問題。

以上是我透過個案疾病的線索，搜查他／她們原生家庭負向木馬印記的過程。這並不代表有這些病症的都屬於同一種原生家庭木馬程式，但透過深究疾病或意外，我們可以挖出藏在自己潛意識或無意識層的木馬投影源。

★本文摘自方智出版《原生家庭木馬快篩：三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》，作者李欣頻。絕大多數的人生問題，都與原生家庭息息相關，倘若不破解、清除，你所有的努力都會是徒勞！若不覺察木馬，只會被困在原生家庭命運模組裡不斷重複，唯有快篩、清理並轉化木馬，之後人生才能真正屬於自己。