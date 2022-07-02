北市旅館淪毒品交易站　毒販「198包毒咖啡」加倍賣落網

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局接獲線報，有不法毒販想趁7月青少年放暑假大撈一筆，在暑假前夕，鎖定1名毒販專門流竄北市各旅店投宿，並將旅店當成行動毒品交易站，且因暑假期間，每包毒咖啡售價達2千多元，另外又循線逮捕提供毒品的上游，訊後依規定將2人送辦。

警方調查，38歲的劉姓男子，平時專門流竄台北市各旅館、小型飯店，並利用住在裡面期間，涉嫌販售毒咖啡包，警方獲悉，劉嫌可能因7月青少年放暑假，想大量進貨賺錢，所以在6月28日前往萬華區的旅館逮人，並起獲198包毒咖啡包以及2包k他命。

▲男子進購大量毒品，想在暑假期間販賣牟利，在7月前就遭警方查扣198包毒咖啡以及k他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後掌握劉姓男子毒品來源，其實透過另名32歲的孫姓男子進貨，29日確定涉嫌供毒的孫嫌藏匿地點，並前往新北市永和區一處民宅逮人，訊後也將2人依照《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。

▲警方發現男子在北市各旅館流竄，利用旅館當掩護販售毒品咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，劉姓男子向孫姓男子以每包1千多元的價格購入毒品咖啡包，事後又以每包2千多元的價格，轉售給不特定毒蟲牟利，可能因為得知7月期間，青少年學子放暑假，所以想趁機海撈一筆，但沒想到還沒等到7月放暑假，全部毒品就被警方繳獲。