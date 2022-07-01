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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸防疫鬆綁！多家航司看好暑期市場　有望恢復至2019年水準

▲機場，限制出境，商務人士，旅行，出國。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸多家航空公司看好暑期市場。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸鬆綁疫情防控外加暑假到來，多家航司看好今年暑運市場。據《澎湃新聞》報導，吉祥航空、廈門航空、深圳航空多家大陸航空公司預期，今年暑期大陸國內航空市場將可望恢復到2019年同期水平。

吉祥航空1日宣布啟動2022年度暑運航班計劃，在有序恢復上海進出港航班的基礎上，在上海以外的重點運行城市，如南京、成都、太原等地，將新增飛往海口、三亞、烏魯木齊、深圳、呼倫貝爾等地十多條航線。

吉祥航空相關負責人表示，未來將持續關注暑運市場動向，動態增加航班恢復規模。預計7月中旬，吉祥航空在全市場投放運力將恢復至2019年同期的九成左右，滿足旅客更多的出行期盼。

吉祥航空相關負責人還稱，目前暑運期間陸續恢復包括上海虹橋—三亞、成都等重點旅遊與商務航線，部分熱門航線客座率已超八成。為此，吉祥航空將在高峰時段投放波音787寬體客機，以緩解三亞等地航班「一位難求」的情況。

此外，南方航空指出，在大陸國內疫情總體可控的形勢下，旅客出行需求逐步旺盛。南航今年暑運旺季計劃執行航班超16萬班次，其中國內日均計劃航班量逾2200班次，主要涵蓋新疆、西南、西北以及華東等熱點目的地市場。

廈門航空則計劃新開菏澤、安康、鄂州等三個航點，新開廈門—武漢—海拉爾、福州—青島—滿洲里等17條航線，優化31條航線，計劃增加9600班。

廈航相關人員稱，2019年廈航暑運期間保障航班3萬3275班，今年暑運計劃執行3.2萬班，預計將基本恢復到2019年疫情前水準。

深圳航空預計7月日均航班數也將達到700班以上，恢復至2019年7月95%左右。深圳航空暑運大陸國內航班除正常恢復外，還新增15條線，包括深圳—海拉爾、廣州—海拉爾、深圳—滿洲里等熱門旅遊航線。

6月28日，大陸國務院公布的新版疫情防控方案規定，對跨區域外出的低風險區域人員，不需採取隔離管控措施。民航專家林智傑表示，這或將刺激出行需求，更有利於今年的暑運市場。

另外，大陸工信部6月29日公告，即日起取消通信行程卡「星號」標記。這項消息發布半小時後，大陸多個平台機票、酒店搜索量就翻倍。

航司方面，南航表示，行程卡取消星號的消息發布後，南方航空App等平台機票搜索量明顯攀升。深航負責人也稱，近兩天深航機票預訂較「摘星」前增加了10%。

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