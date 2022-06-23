紐約24歲女遭「性侵挾持」　用訂餐APP求救脫險

▲紐約一名女子利用訂餐叫外送的機會求救，成功讓自己逃離挾持的困境。（示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

紐約一名24歲女子遭到性侵挾持，手機也遭到嫌犯奪走，唯一可以拿回手機的機會，只有使用APP訂餐的時候，才偷偷利用訂餐APP對外求救，成功脫險。

根據美國廣播公司（ABC）報導，這名24歲的女子在網路上認識一名32歲的男子，已經彼此聯絡好幾個月，據女方說法這是雙方第一次見面，結果就演變成為約會暴力。

這名女子在布朗克斯區（Bronx）的伊斯特徹斯特（Eastchester）一處公寓遭到挾持，在訂餐時在app上選了附近的一家餐廳Chipper Truck Café，點了漢堡和早餐三明治，並在備註欄寫下「請報警…並且帶著食物上來，然後不要太明顯」。

餐廳的老闆柏米約（Alice Bermejo）看到備註訊息，大致了解就是要帶著警察來送餐。

柏米約向ABC表示，後來她打電話跟丈夫商量，「我們應該怎麼辦？」然後他說，「報警，不能冒任何風險，安全總好過遺憾」。於是柏米約指示餐廳員工報警求助。

紐約警方聲明指出，已逮捕了這名32歲男子，他被指控犯下性侵、非法監禁、非法持有武器性虐待等罪名。

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