菜鳥女兵與已婚學長「同房過夜」…辯：信賴同袍！正宮怒求償70萬

▲菜鳥女兵小歆與已婚學長同房過夜挨告。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者莊智勝／高雄報導

女兵小歆入伍後沒多久，隨即搭上軍中已婚學長的車外出兜風，2人還一同投宿屏東旅館、同房過夜，學長的妻子徐女得知後怒不可遏，憤而提告小歆侵害配偶權。橋頭地院法官審酌後，判決小歆應賠償新台幣6萬元。可上訴。

判決書指出，徐女表示，他與丈夫自102年結婚，育有1名子女，而小歆則是丈夫軍中的女同事，小歆明知丈夫已經結婚，但仍於110年9月份凌晨與他一同投宿屏東某旅館，且同房過夜，明顯已經逾越普通同事交往分際，令其精神痛苦不堪，因此求償精神撫慰金新台幣70萬元。

對此，小歆則辯稱，當時自己剛入伍還是菜鳥，對該名學長相當敬重，不敢有所為抗，當天晚間離營時巧遇學長，便與學長一同用餐，隨後應學長邀約坐上他的車兜風聊天，再次注意到時間時已是凌晨，因她人生地不熟，又沒有交通工具可返家，基於信賴軍中同袍，便接受學長建議就近過夜。小歆強調，2人雖然投訴在旅館同一客房內，但2人並未同床，亦未發生性關係或任何逾越份際之事。

橋頭地院法官審酌，小歆早已知悉學長已婚，且雙方均是具有相當智識之成年人，即便不得已需在外過夜，也理應知所份際，避免與已婚之人同住，即便學長為軍中前輩，小歆也可以拒絕同住一房，或要求分住兩房，然小歆卻選擇與學長同住一室，已經逾越一般正常社交往來之分際，雖然無法證實2人是否有性行為，但已足以破壞徐女婚姻圓滿。法官考量兩造身分、智識程度，認為徐女求償70萬元過高，判處小歆應賠償6萬元為適當。全案可上訴。