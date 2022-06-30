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社會 社會焦點 保障人權

和軍中學長聊天聊進旅館挨告　她辯「敬重前輩」代價出爐

▲▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高雄一名徐姓人妻去年發現老公竟和軍中女同袍聊天聊進旅館，氣炸怒求償70萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名徐姓人妻和黃姓男子2人自2013年結婚至今，不料人妻在去年9月卻發現，老公和黃姓女同袍一起前往屏東旅館投宿過夜，怒對黃女求償70萬元。橋頭地院審理後，判黃女須賠償6萬元。

人妻向法官怒控，她和老公2人2013年結婚至今，老公也因工作緣故，結識軍中的一名黃姓女子，不料去年9月，人妻卻發現老公竟和黃女2人一起前往屏東旅館投宿，驚覺老公出軌，怒對黃女提告求償70萬元。

庭審時，黃女則向法官辯稱，由於黃男在軍中是她的前輩，且她年紀尚輕，才剛出社會，對於前輩相當敬重。

她也說，當時她是在離營前恰好碰見黃男，便和黃男一起用餐，用餐結束後，也應黃男的邀約，搭乘黃男的車輛一起兜風聊天，等2人回過神來才發現已經凌晨，而她獨自一人在異地，又無交通工具可以返家，因此選擇信賴軍中同袍，接受黃男的建議就近過夜，且2人儘管入住同一間旅宿，但並未同床，也未發生任何逾越分際之事。

橋頭地院審理後指出，黃女明知黃男為有配偶之人，卻和黃男同住一房，過夜相處直至隔日。法官認為，黃女為具有相當智識之人，理應知所分避免與有配偶之人同住、過夜，且即使黃男為軍中前輩，但她仍可以選擇拒絕同房，或要求分住2房，而黃女卻選擇和黃男同住一室，儘管無法證實2人曾發生性關係，但黃女和皇男2人共處一室，足以破壞黃男和人妻的婚姻共同生活，認為人妻請求有據，判處黃女應賠償人妻6萬元為適當。

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