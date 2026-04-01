好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車　「現折30萬」再送重機考照課

▲好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）不只販售汽車，也首度引進重型機車，即日起至4月26日在全台4家門市開賣美國重機品牌Harley-Davidson，並同步推出限時特展。其中經典車款Fat Boy因電影《魔鬼終結者2》聲名大噪，在賣場更祭出「現折30萬元」優惠，吸引不少車迷關注。

Harley-Davidson與好市多合作，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打，其中Sportster S搭載Revolution Max 1250T水冷引擎，具備強勁扭力輸出與科技感戰鬥外觀；Fat Boy則以標誌性的實心輪框與大量鍍鉻質感聞名，搭配鍍鉻亮光前叉與方形LED前燈，展現厚重的機械美學，是品牌最具代表性的經典車款之一。

價格方面，特展主打大幅降價優惠，「Fat Boy」定價137.9萬元起，專案價現折30萬元，成交價降至107.9萬元起。「Sportster S」定價92.9萬元起，特惠價降至76.9萬元起，折扣幅度約17％（約8.3折），為該車款近年在台較大的降價幅度之一。

▲黑鑽會員購車還有5千元商品抵用券，再送行車記錄器或重機考照課。（圖／業者提供）

除車價優惠外，好市多黑鑽會員於現場購車還可享專屬禮遇，包括好市多實體賣場5000元商品抵用券，以及「HP M700 Pro旗艦行車記錄器」或「免費重機考照課程」2選1，整體優惠總價值約1.3萬元，進一步降低購車門檻。

即日起至4月26日特展地點包括「台北內湖店、新竹店、台中北屯店、高雄中華店」，期間將同步展出兩款不同定位車型，吸引消費者到場體驗。

此外，針對消費者關心的退貨規定，業者說明，由於汽機車屬於須掛牌之車輛及安裝商品，依據購買契約原則不可退貨，包含客製化商品及汽機車類產品，皆不適用一般退貨機制，但仍會提供相應的維修與保固服務。