　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車　「現折30萬」再送重機考照課

▲▼好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車。Harley-Davidson與好市多合作，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打。（圖／業者提供）

▲好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）不只販售汽車，也首度引進重型機車，即日起至4月26日在全台4家門市開賣美國重機品牌Harley-Davidson，並同步推出限時特展。其中經典車款Fat Boy因電影《魔鬼終結者2》聲名大噪，在賣場更祭出「現折30萬元」優惠，吸引不少車迷關注。

Harley-Davidson與好市多合作，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打，其中Sportster S搭載Revolution Max 1250T水冷引擎，具備強勁扭力輸出與科技感戰鬥外觀；Fat Boy則以標誌性的實心輪框與大量鍍鉻質感聞名，搭配鍍鉻亮光前叉與方形LED前燈，展現厚重的機械美學，是品牌最具代表性的經典車款之一。

價格方面，特展主打大幅降價優惠，「Fat Boy」定價137.9萬元起，專案價現折30萬元，成交價降至107.9萬元起。「Sportster S」定價92.9萬元起，特惠價降至76.9萬元起，折扣幅度約17％（約8.3折），為該車款近年在台較大的降價幅度之一。

▲▼好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車。Harley-Davidson與好市多合作，選擇「Sportster S」與「Fat Boy」兩款車型作為主打。（圖／業者提供）

▲黑鑽會員購車還有5千元商品抵用券，再送行車記錄器或重機考照課。（圖／業者提供）

除車價優惠外，好市多黑鑽會員於現場購車還可享專屬禮遇，包括好市多實體賣場5000元商品抵用券，以及「HP M700 Pro旗艦行車記錄器」或「免費重機考照課程」2選1，整體優惠總價值約1.3萬元，進一步降低購車門檻。

即日起至4月26日特展地點包括「台北內湖店、新竹店、台中北屯店、高雄中華店」，期間將同步展出兩款不同定位車型，吸引消費者到場體驗。

此外，針對消費者關心的退貨規定，業者說明，由於汽機車屬於須掛牌之車輛及安裝商品，依據購買契約原則不可退貨，包含客製化商品及汽機車類產品，皆不適用一般退貨機制，但仍會提供相應的維修與保固服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 1 0368 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清明連假雨下到發紅！　連4天全台濕答答
股價跌剩4元！　生技公司將終止興櫃交易
檢察官回擊柯文哲被讚hero　他揭過往行徑轟：是he-low
快訊／王子雙手上銬　畫面曝光
快訊／兄弟雙屍命案！　警到場已明顯死亡
廖彥鈞完封柯文哲「有彩蛋」　律師鄭深元都默默拍手
快訊／「王子」遭檢警拘捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王點心買1送1、雙堡99元起　憑中職門票吃免費雞塊

【廣編】台灣肉桂捲風潮先驅！Fly Cafe迎11週年　堅守「濃厚系」初心掀回憶殺

好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車　「現折30萬」再送重機考照課

好市多今起調漲會員費！商業副卡漲600元最多

超商今起咖啡優惠！7-11「買7送7」、全家特濃美式「買30送30」

bb.q CHICKEN引進4款新口味　奶油爆米花、牙買加辣醬都有

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶

昨天還在樹上的藍莓！2026山丘藍產季開始！來自阿里山的現摘藍莓每日產地直送

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

首例！柯文哲京華城案　北院一審宣判法庭影像公開

馮德倫自稱和吳彥祖是「BL老祖宗」　愛逛三創：看到彭于晏在賣按摩椅XD

川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死(更)

漢堡王點心買1送1、雙堡99元起　憑中職門票吃免費雞塊

【廣編】台灣肉桂捲風潮先驅！Fly Cafe迎11週年　堅守「濃厚系」初心掀回憶殺

好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車　「現折30萬」再送重機考照課

好市多今起調漲會員費！商業副卡漲600元最多

超商今起咖啡優惠！7-11「買7送7」、全家特濃美式「買30送30」

bb.q CHICKEN引進4款新口味　奶油爆米花、牙買加辣醬都有

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶

昨天還在樹上的藍莓！2026山丘藍產季開始！來自阿里山的現摘藍莓每日產地直送

國民黨主席時隔10年訪陸　國台辦：符合兩岸關係發展需要

同時遇2救護車前後包夾？　駕駛挨罰未避讓喊冤被駁回

破紀錄！勞動基金2月大賺4184億元　新制勞退平均分紅4.1萬元

藝人閃兵案懶人包！19人現況一次看　王大陸耍笨拉出肉粽串

美伊戰爭「看見終點線」　盧比歐：不排除與伊朗直接會晤

《寶可夢Pokopia》太夯百變怪卡牌價格狂飆！傑尼龜版漲174%

漢堡王點心買1送1、雙堡99元起　憑中職門票吃免費雞塊

重磅卡司！悍將音樂節CNBLUE、孝琳、QWER登大巨蛋還推聯名球衣

讓一追三大逆轉擊潰對手　林昀儒分組第一闖進世界盃16強

陸籍船長判3年　國台辦批民進黨庇護：宏泰58號案被台灣團伙操縱

【毛色正確】橘貓毫無防備走進誘捕籠開吃 陷阱觸動也沒被嚇到繼續吃

消費熱門新聞

超商今起咖啡優惠！7-11「買7送7」、全家「買30送30」

好市多今起調漲會員費！商業副卡漲600元最多

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

好市多賣《魔鬼終結者2》哈雷機車現折30萬

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

出國不想人擠人！夢幻遊輪、深度旅遊正夯

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折

快訊／全聯開出千萬發票！幸運門市曝光

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／捲粿粿婚變後又出事！　「王子」涉閃兵遭逮

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

伊朗總統首度鬆口：願意結束戰爭

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

快訊／王子捲閃兵案一大早遭拘捕！　雙手上銬畫面曝光

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

LINE爆災情！一票人「突被登出」帳號沒了

WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑　影片曝光

檢察官一句話完封柯文哲　他感動讚：真正法律人

鄭習會4/7登場！館長遭放生嘆：換了位置換腦袋

台塑第四代「16歲千金」美腿照曝！　跟王文洋女友僅差4歲

半個台灣紫紅一片　最猛春雨時間出爐

中東局勢牽動市場！道瓊飆900點、那指暴衝3%

更多

最夯影音

更多
江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面