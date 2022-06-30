快訊／吳怡農也確診！喊話長輩快去打疫苗　「照顧自己也照顧彼此」

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延續，前民進黨北市黨部主委吳怡農也在臉書發文表示，自己確診新冠肺炎，吳也喊話，若長輩還沒打滿疫苗，週末就帶他們去吧，「自己已不是天選之人，照顧好自己也照顧好彼此，謝謝家人與朋友們的青菜快遞。」

吳怡農表示，自己的症狀基本是喉嚨痛、發燒、頭痛，最近不少朋友說希望早一點確診，「我只想說千萬不要」，雖然不算嚴重，但一點也不好玩，我本身不常感冒、喜歡運動，所以健康的人也會確診，但打滿三劑就不容易重症，像我過了一天發燒就退，但聲音可能還要幾天。

吳怡農指出，最容易重症、死亡的長者反而是疫苗打得最少的族群，有將近兩成的長輩連第一劑疫苗都沒打，過去幾周長輩施打疫苗的速度越來越慢，第一劑施打比例幾乎沒有增加，照這個速度再過一年都沒辦法讓9成長輩打滿三劑，最近疫情慢慢平穩，路上的人越來越多，一直不出門的長輩也會想出門透氣，所以要更加重視長輩健康。

吳怡農表示，在最新民調中顯示，長輩願意打疫苗的因素中，家人會是關鍵角色，長輩會為了保護家人施打疫苗、也會接受家人的說服，但直到今天仍不到3分之2長輩沒有打滿疫苗，「如果你的長輩是那3分之1，今天就打個電話關心一下，幫他們預約、陪他們去打疫苗吧！」